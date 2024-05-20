BMW ввезла до США 8 тисяч авто із запчастинами від забороненого китайського постачальника
Німецький автовиробник BMW імпортував щонайменше 8 тис автомобілів Mini Cooper в США з електронними компонентами від забороненого китайського постачальника.
Про це йдеться в звіті Сенату США, опублікованому в понеділок, пише Reuters.
У звіті йдеться про те, що BMW імпортувала 8 тисяч Mini Cooper з деталями від китайського постачальника, забороненого законом 2021 року, і що BMW продовжувала імпортувати продукцію із забороненими деталями щонайменше до квітня.
BMW Group заявила, що "вжила заходів для припинення імпорту відповідних продуктів".
Компанія проведе сервісні дії із заміни конкретних деталей, додавши, що "має суворі стандарти та політику щодо практики працевлаштування, прав людини та умов праці, яких повинні дотримуватися всі наші прямі постачальники".
У 2021 році Конгрес США ухвалив закон про запобігання примусовій праці уйгурів (Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA), щоб посилити дотримання законів щодо запобігання імпорту товарів з китайського регіону Сіньцзян, які, як вважається, були вироблені із застосуванням примусової праці членів уйгурської меншини країни. Китай заперечує ці звинувачення.
У звіті йдеться про те, що Bourns Inc, каліфорнійський постачальник автомобілів, отримував компоненти від Sichuan Jingweida Technology Group (JWD), що базується в Каліфорнії.
Ця китайська компанія була додана до списку суб'єктів UFLPA в грудні, що означає, що її продукція, ймовірно, виробляється із застосуванням примусової праці.
У звіті також йдеться, що BMW "схоже, припинила імпорт тільки після того, як комітет неодноразово ставив детальні запитання щодо поставок".
У лютому Volkswagen підтвердив, що кілька тисяч автомобілів Porsche, Bentley і Audi були затримані в американських портах через порушення китайським субпідрядником законів про боротьбу з примусовою працею.
У звіті Сенату додається, що автомобілі Volkswagen також містили електронні компоненти JWD.
Економічна правда