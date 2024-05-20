BMW ввезла до США 8 тисяч авто із запчастинами від забороненого китайського постачальника

Німецький автовиробник BMW імпортував щонайменше 8 тис автомобілів Mini Cooper в США з електронними компонентами від забороненого китайського постачальника.

Про це йдеться в звіті Сенату США, опублікованому в понеділок, пише Reuters.

У звіті йдеться про те, що BMW імпортувала 8 тисяч Mini Cooper з деталями від китайського постачальника, забороненого законом 2021 року, і що BMW продовжувала імпортувати продукцію із забороненими деталями щонайменше до квітня.

BMW Group заявила, що "вжила заходів для припинення імпорту відповідних продуктів".

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Компанія проведе сервісні дії із заміни конкретних деталей, додавши, що "має суворі стандарти та політику щодо практики працевлаштування, прав людини та умов праці, яких повинні дотримуватися всі наші прямі постачальники".

У 2021 році Конгрес США ухвалив закон про запобігання примусовій праці уйгурів (Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA), щоб посилити дотримання законів щодо запобігання імпорту товарів з китайського регіону Сіньцзян, які, як вважається, були вироблені із застосуванням примусової праці членів уйгурської меншини країни. Китай заперечує ці звинувачення.

У звіті йдеться про те, що Bourns Inc, каліфорнійський постачальник автомобілів, отримував компоненти від Sichuan Jingweida Technology Group (JWD), що базується в Каліфорнії.

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Ця китайська компанія була додана до списку суб'єктів UFLPA в грудні, що означає, що її продукція, ймовірно, виробляється із застосуванням примусової праці.

У звіті також йдеться, що BMW "схоже, припинила імпорт тільки після того, як комітет неодноразово ставив детальні запитання щодо поставок".

У лютому Volkswagen підтвердив, що кілька тисяч автомобілів Porsche, Bentley і Audi були затримані в американських портах через порушення китайським субпідрядником законів про боротьбу з примусовою працею.

У звіті Сенату додається, що автомобілі Volkswagen також містили електронні компоненти JWD.

Економічна правда