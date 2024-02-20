Акції Nvidia стали найбільш торгованими на Волл-стріт: випередили Tesla

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Акції виробника чипів Nvidia замінили Tesla і стали найбільш торгованими на Волл-стріт.

Про це пише Reuters.

"Nvidia, яка стала третьою за капіталізацією компанією США, стає все популярнішою серед інвесторів, які роблять ставку на розвиток штучного інтелекту", - пише агентство.

При цьому значне представництво Nvidia в повсякденній торгівлі акціями може зробити інвесторів більш вразливими, якщо зростання доходів виробника чипів не виправдає високих очікувань інвесторів і порушить ралі на Уолл-стріт, яке підживлювалося ейфорією щодо ШІ, додає видання.

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Квартальний звіт Nvidia в середу стане однією з найбільш очікуваних подій тижня на Уолл-стріт.

Деякі аналітики вважають, що будь-що, окрім розгромного звіту, може розвернути ралі, завдяки якому акції Nvidia злетіли на 47% у 2024 році.

"Акції Nvidia на суму близько 30 млрд дол переходили з рук в руки в середньому щодня протягом останніх 30 сесій, випередивши виробника електромобілів Tesla, який за той же період заробляв у середньому 22 млрд дол на день", - пише також агентство.

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За даними LSEG, Tesla домінувала на щоденних торгах акціями в США з 2020 року.

Нагадаємо:

Nvidia обігнала материнську компанію Google - Alphabet - і стала третьою найдорожчою компанією США відразу після того, як напередодні обігнала Amazon.

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Економічна правда