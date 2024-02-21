Ритейлери прогнозують зростання цін на низку товарів через блокування кордону
Блокада на українському кордоні змушує операторів шукати альтернативні маршрути постачання, що призведе до зростання цін на низку товарів для кінцевих споживачів.
Про це "Укрінформу" повідомили в Асоціації ритейлерів України (RAU).
Загальний час очікування на перетин кордону може сягати місяця. Це змушує операторів шукати альтернативні маршрути, зокрема через Угорщину чи Румунію, що збільшує терміни доставки на 2-3 дні та вартість кожного рейсу на 600-1000 євро.
Це неминуче призведе до зростання цін на ряд товарів для кінцевих споживачів, кажуть в асоціації.
Внутрішнім виробникам також не вистачає компонентів, обладнання та упаковки, які надходять з-за кордону. Це може призвести до дефіциту певних категорій товарів на українському ринку.
"Для розуміння: тільки для однієї великої торговельної мережі втрати від зниження обсягу торгівлі можуть сягати приблизно 100 млн грн щотижня", - кажуть в асоціації.
Особливо складна ситуація з продуктами, які потребують певного температурного режиму: овочі, фрукти, риба, крупи та молочні продукти.
Нагадаємо:
У вівторок польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.
Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.
Втім, у вівторок ввечері польські страйкарі послабили обмеження руху на кордоні. У деяких пунктах пропуску почали пропускати легковики, автобуси й вантажівки.
Президент Володимир Зеленський у середу провів селекторну нараду з урядовцями та главами міністерств, головною темою якої стала ситуація з блокадою на польсько-українському кордоні.
Повідомлялося, що літр автогазу може подорожчати на 3 гривні. Причиною подорожчання є необхідність постачальникам об'їжджати польську ділянку кордону при імпорті скрапленого газу.
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Економічна правда