Закупівлі Міноборони: НАБУ виявило схему, яка дозволяла завищувати ціни на продукти

Детективи Національного бюро розслідувань (НАБУ) підтвердили існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на харчові продукти для військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

За даними правоохоронців, постачальники, використовуючи наявну систему закупівель, вдавалися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів. Зокрема, яйця продавали втридорога, а лосось або лохину, які не входять до раціону військових, – за цінами, в рази нижче ринкових.

"Аби підтвердити факти зловживань, детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом", - повідомили у НАБУ.

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Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.

Нагадаємо:

У січні 2023 року стало відомо, що Міністерство оборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

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У листопаді 2023 року Служба безпеки України викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн під час закупівлі зимової військової форми.

Економічна правда