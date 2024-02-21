Наступні кроки будуть швидко: Зеленський провів селектор про блокування на кордоні України та Польщі

Президент Володимир Зеленський 21 лютого провів селекторну нараду з урядовцями та главами міністерств, головною темою якої стала ситуація з блокадою на польсько-українському кордоні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Провів селектор. Сьогодні, окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні. З урядовцями – віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським – детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко", - написав Зеленський.

Він наголосив, що лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати.

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"І я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", - написав він.

Нагадуємо:

Ввечері 20 лютого польські страйкарі послабили обмеження руху на кордоні. У деяких пунктах пропуску почали пропускати легковики, автобуси й вантажівки.

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Раніше польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.