Поляки послабили обмеження руху на кордоні з Україною

Польські страйкарі послабили обмеження руху на кордоні. У деяких пунктах пропуску почали пропускати легковики, автобуси й вантажівки.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

З 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Хребене - Рава-Руська". Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по 1 вантажівці в обох напрямках.

На пункті пропуску "Зосін-Устилуг" страйкарі планують пропускати незначну кількість транспорту. Зокрема, кожні 30 хвилин по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в'їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі.

Реклама:

Після 18:00 рух легкових автомобілів та автобусів було розблоковано й на пункті пропуску "Долгобичув-Угринів". Проте, для вантажівок обмеження залишаються: щогодини пропускатимуть лише по 4 вантажівки на в'їзд в Україну та по 1 вантажівці – на виїзд з України.

Нагадаємо:

У вівторок польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Реклама:

Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.

Повідомлялось, що у разі, якщо кордон України з Польщею не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни може втратити 7,7 мільярда гривень.

Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції блокує сухопутний кордон із Європейським Союзом.

Читайте також: Як польська блокада вплинула на українську торгівлю

Економічна правда