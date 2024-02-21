Ритейлеры прогнозируют рост цен на ряд товаров из-за блокировки границы 

Блокада на украинской границе заставляет операторов искать альтернативные маршруты поставки, что приведет к росту цен на ряд товаров для конечных потребителей.

Об этом "Укринформу" сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).

Общее время ожидания на пересечение границы может достигать месяца. Это заставляет операторов искать альтернативные маршруты, в частности через Венгрию или Румынию, что увеличивает сроки доставки на 2-3 дня и стоимость каждого рейса на 600-1000 евро.

Это неизбежно приведет к росту цен на ряд товаров для конечных потребителей, говорят в ассоциации.

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Внутренним производителям также не хватает компонентов, оборудования и упаковки, которые поступают из-за рубежа. Это может привести к дефициту определенных категорий товаров на украинском рынке.

"Для понимания: только для одной крупной торговой сети потери от снижения объема торговли могут достигать примерно 100 млн грн еженедельно", - говорят в ассоциации.

Особенно сложная ситуация с продуктами, которые требуют определенного температурного режима: овощи, фрукты, рыба, крупы и молочные продукты.

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Напомним:

Во вторник польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Польские фермеры, которые блокируют движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продолжить протест еще на месяц - до апреля.

Впрочем, во вторник вечером польские забастовщики ослабили ограничения движения на границе. В некоторых пунктах пропуска начали пропускать легковушки, автобусы и грузовики.

Президент Владимир Зеленский в среду провел селекторное совещание с чиновниками и главами министерств, главной темой которого стала ситуация с блокадой на польско-украинской границе.

Сообщалось, что литр автогаза может подорожать на 3 гривны. Причиной подорожания является необходимость поставщикам объезжать польский участок границы при импорте сжиженного газа.

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Экономическая правда