Польські фермери перекрили залізницю на КПП "Медика" і висипали зерно з вагону

Фото: Суспільне Львів

Вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Про це повідомляє "Суспільне Львів".

"Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська", – каже співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

За його словами, протестувальники висипають збіжжя "через емоції".

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"Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано", – додає співорганізатор протесту.

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За словами кореспондентів Суспільного на місце події приїхала поліція. Відтак менш ніж через півгодини польські фермери розблокували залізницю.

Читайте про те, чому нинішня криза на кордоні з Україною стала викликом для уряду Польщі.

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Нагадаємо:

Як відомо, на 20 лютого польські фермери анонсували блокаду усіх пунктів перетину кордону з Україною.

Польський міністр сільського господарства напередодні протесту звернувся до них у листі, в якому окреслив пріоритети міністерства і запросив протестувальників до перемовин.

Попередні масштабні протести з блокуванням кордону були 18 лютого, тоді протестувальники спробували перекрити у тому числі залізничний рух.