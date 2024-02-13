Компанії-"спонсори війни" не зможуть постачати продукти українській армії

фото: укрінформ

Міжнародні компанії, які Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку спонсорів війни, не зможуть постачати продукти для української армії.

Про це під час презентації закупівель "Державного оператора тилу" заявив його директор з управління ризиками та комплаєнс Дмитро Бігунець, пише liga.net.

За словами Бігунця, "Державний оператор тилу" для забезпечення доброчесності використовує додаткові критерії перевірки постачальників".

Так, будуть враховуватися санкції не лише РНБО, а й партнерів України: США, Канади, Великої Британії, ЄС.

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"Санкції стосуються як безпосередньо потенційного постачальника, так і товару, який пропонує постачальник", - пояснив Бігунець.

Крім цього, забороняється участь у торгах постачальників, які будь-яким чином пов'язані з Росією чи Білоруссю, мають судимість, борги або є банкрутом.

Також серед критеріїв для заборони - порушення зобов'язань з постачання продуктів перед Міністерством оборони у 2022-2023 роках.

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"Також ми ввели такий додатковий критерій, як перебування учасника у списку міжнародних спонсорів війни. Цей список адмініструється НАЗК, він постійно оновлюється. Ми вважаємо справедливим, щоб не допустити до участі в наших торгах потенційних учасників, які тим чи іншим чином визнані НАЗК як міжнародні спонсори війни", - пояснив представник "Державного оператора тилу".

При цьому Бігунець не назвав конкретні компанії, оскільки зараз тривають тендерні процедури. "Ми не хочемо дискримінувати постачальників, які ще подають пропозиції", - додав він.

За даними НАЗК, до переліку спонсорів війни, входять, зокрема, торговельні мережі Auchan і Metro, а також продуктові компанії Bonduelle, Mars Inc., Mondelez International, Nestle, Pepsico і Viciunai Group.

Нагадаємо:

Міністерство оборони та агенція "Державний оператор тилу" презентували нову архітектуру закупівель продуктів для армії, яка стартує з 1 квітня.

Міноборони закликало супермаркети брати участь у закупівлях для армії: інструмент запрацює з квітня.

Держпідприємство "Державний оператор тилу" оголосило перші тендери в системі Prozorro на закупівлю продуктів для Збройних сил.

Економічна правда