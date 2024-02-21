Блокада кордону поляками може збільшити вартість автогазу на 3 гривні

Літр автогазу може подорожчати на 3 гривні. Причиною подорожчання є необхідність постачальникам об'їжджати польську ділянку кордону при імпорті скрапленого газу.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Куюн зазначив, що постачальникам автогазу через технічні причини переорієнтуватися на залізницю тяжко й вони мусять об'їжджати польський кордон через Словаччину чи Румунію. Водночас дефіциту не прогнозується.

"Це коло буде коштувати нам до приблизно 3 гривень на літр. Ми бачимо, що вже підвищуються ціни як у роздрібному ринку, так і в гурті", - прогнозує експерт.

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На ринок бензину та дизельного пального впливу наразі експерт не прогнозує, адже постачальники цього пального уже пристосувалися до блокади.

Нагадаємо:

У вівторок польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

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Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.

Втім, у вівторок ввечері польські страйкарі послабили обмеження руху на кордоні. У деяких пунктах пропуску почали пропускати легковики, автобуси й вантажівки.

Президент Володимир Зеленський у середу провів селекторну нараду з урядовцями та главами міністерств, головною темою якої стала ситуація з блокадою на польсько-українському кордоні.

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Економічна правда