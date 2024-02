Росіяни почали активніше використовувати Starlink на передовій - ЗМІ

Росіяни почали використовувати термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на своїх позиціях.

Про це повідомляє Мілітарний.

Як зазначається, росіяни отримують термінали Starlink через "паралельний імпорт", або через так званих волонтерів-реселерів. Закупівля йде через треті країни, підставними особами.

У SpaceX, яка виробляє термінали Starlink зазначають, що компанія не веде жодних справ із Російською Федерацією, або її військовими, а також з ОАЕ. При цьому, в компанії заявили, що будуть деактивувати термінали, які були отримані без відповідної ліцензії.

"Якщо SpaceX отримає інформацію про те, що термінал Starlink використовується санкційною або неавторизованою стороною, ми розслідуємо претензію та вживаємо заходів для дезактивації термінала, якщо вона підтвердиться", - зазначили в компанії.

SpaceX does not do business of any kind with the Russian Government or its military.



Starlink is not active in Russia, meaning service will not work in that country. SpaceX has never sold or marketed Starlink in Russia, nor has it shipped equipment to locations in Russia. If…