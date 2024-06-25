Зеленський продовжив санкції проти Фірташа, Фукса і низки російських олігархів

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня про продовження санкцій проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса і низки російських олігархів на 10 років.

Джерело: указ №376/2024

Дослівно: "Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня 2024 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"".

Деталі: У рішенні РНБО зазначається, що пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) внесла СБУ.

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Також у рішенні вказують, що санкції запроваджуються щодо фізичних і юридичних осіб.

У списку фізичних осіб – 390 осіб, серед яких Фірташ і Фукс.

У списку юридичних осіб – 366 компаній.

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Що передувало: У 2021 році Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня ввести санкції проти 540 компаній та 538 людей – на три роки та безстроково.

Українська правда.