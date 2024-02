Россияне начали активнее использовать Starlink на передовой

Россияне начали использовать терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска на своих позициях.

Об этом сообщает Милитарный.

Как отмечается, россияне получают терминалы Starlink через "параллельный импорт", или через так называемых волонтеров-реселлеров. Закупка идет через третьи страны, подставными лицами.

В SpaceX, которая производит терминалы Starlink отмечают, что компания не ведет никаких дел с Российской Федерацией, или ее военными, а также с ОАЭ. При этом, в компании заявили, что будут деактивировать терминалы, которые были получены без соответствующей лицензии.

Реклама:

"Если SpaceX получает информацию о том, что терминал Starlink используется санкционной или неавторизованной стороной, мы расследуем претензию и принимаем меры для дезактивации терминала, если она подтвердится", - отметили в компании.

SpaceX does not do business of any kind with the Russian Government or its military.



Starlink is not active in Russia, meaning service will not work in that country. SpaceX has never sold or marketed Starlink in Russia, nor has it shipped equipment to locations in Russia. If…