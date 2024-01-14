Starlink mini та мобільний інтернет по всій планеті: SpaceX презентувала плани на 2024 рік

Засновник компанії "SpaceX" Ілон Маск презентував підсумки проєкту Starlink за 2023 рік та плани на 2024.

Про це йдеться в презентації компанії SpaceX

В компанії зазначили, що за результатом 2023 року Starlink користуються 2,3 млн клієнтів на всіх 7 континентах.

Активні термінали Starlink у світі. SpaceX

Однією із цілей на 2024 рік є відкриття доступу до Starlink для більш ніж половини людства. У компанії сподіваються на поширення технології серед більшості країн світу. Фокус компанії як і раніше, залишається на малонаселені частини землі, швидкість мережі для густонаселених міст може знизитись.

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При цьому, в компанії обережно говорять про поширення технології у всіх країнах світу.

"У всьому світі деякі країни навряд схвалять нашу систему", - зазначив засновник SpaceX Ілон Маск.

SpaceX

Маск також презентував нове обладнання, на супутниках V2 Mini, наприклад, майже 2 рази збільшили пропускну здатність з 88 терабітів на секунду до 165 терабітів на секунду, стоїть завдання знизити затримку сигналу до 20 мс. Впровадили перші на ринку прискорювачі з ефектом Голла для зниження ціни для користувачів.

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Окремо зазначається про новий зменшений форм-фактор терміналів Starlink mini, що поміститься в рюкзак, та дозволить більш мобільно використовувати широкосмуговий інтернет.

Одне з найбільших нововведень це сателіти що дозволять пряме зʼєднання зі смартфонами що підтримують LTE, за принципом Direct to Cell.

Швидкість зʼєднання на 1 супутнику становитиме приблизно 7 мегабітів в секунду. Це потенційно змінить систему безпеки у світі, адже технологія дозволяє мати звʼязок у найвіддаленіших точках планети. Людина зможе відправити повідомлення, або навіть відео перебуваючи посеред океану.

Функцію позиціонують як додаткову для мобільних операторів, що вже існують, SpaceX вже домовленість з 7 операторами по всьому світу

Нагадаємо:

Раніше компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту супутники Starlink із можливістю прямого підключення до мобільних пристроїв.

Економічна правда





