Всі розділи
Укр / Рус

SpaceX запустила супутники Starlink з можливістю прямого підключення до мобільних пристроїв

Середа, 3 січня 2024, 17:38 - Лія Ільченко

Компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту супутники Starlink із можливістю прямого підключення до мобільних пристроїв.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Starlink.

Згідно з повідомленням, першими компаніями-провайдерами, яким стане доступною функція Direct to Cell (пряме підключення до мобільних пристроїв), стануть:

  • американська T-Mobile
  • канадська Rogers Communications Inc.
  • японська KDDI Corporation
  • австралійська Singtel Optus Pty Limited
  • новозеландська One New Zealand Group Limited
  • швейцарська Salt Mobile SA
  • чилійська Entel.

Повідомляється, що нові супутники із функцією Direct to Cell забезпечуватимуть повний доступ до текстових повідомлень, дзвінків і перегляду вебсторінок, де б не перебував користувач - на суші чи у прибережних водах. Головне - щоб видно було небо.

Реклама:

Direct to Cell підключатиме також пристрої IoT із загальними стандартами мобільного протоколу передавання - LTE.

За словами Ілона Маска, запуск цих супутників дозволить користувачам смартфонів мати зв'язок у будь-якій точці планети.

Проте "кожен промінь може підтримувати лише близько 7 Мбіт".

Реклама:

"Тож це чудове рішення для місць без покриття стільникової мережі, але воно не становитиме суттєвої конкуренції наземним стільниковим мережам", - заявив Маск.

Надсилати текстові повідомлення користувачі зможуть вже з 2024 року, а з 2025 року нова технологія підтримуватиме голосові дзвінки та перегляд вебсторінок.

Для використання нової технології не потрібно оновлювати апаратне забезпечення гаджетів чи завантажувати спеціальні програми.

SpaceX Маск
Реклама:
Матеріали за темою
SpaceX готується до продажу акцій при оцінці в 175 мільярдів доларів – ЗМІ 7 грудня 2023, 17:21
SpaceX вдруге запустила Starship, однак сигнал від корабля зник через 15 хв 18 листопада 2023, 15:54
У SpaceX назвали дату другого запуску системи Starship 13 листопада 2023, 10:31
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті