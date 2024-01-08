До кінця травня НБУ розробить стратегію кредитування: одна з вимог МВФ

Національний банк повинен розробити комплексну стратегію розширення кредитування економіки країни.

Про це повідомив колишній голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у своїй статті для "Дзеркала тижня".

За словами Данилишина, таку вимогу поставив Міжнародний валютний фонд. Стратегія має бути розроблена до кінця травня 2024 року.

"Низький рівень банківського кредитування — суттєва перепона для економічного відновлення України. Про це чітко заявляє МВФ в оновленому Меморандумі", - зазначив Данилишин.

Реклама:

Так, станом на 1 грудня 2023 року видані банками кредити становили лише 1 трлн грн, що номінально на 1,2% нижче рівня початку року (за кредитами бізнесу: 751 млрд грн і мінус 2,8% відповідно).

"Останніми місяцями спостерігається деяке пожвавлення рівня кредитування: +40 млрд грн кредитного портфеля за липень—листопад. Однак приріст депозитів за цей же період був майже втричі більшим — 107 млрд грн", - йдеться у статті.

До того ж під час війни рівень банківського кредитування української економіки значно скоротився – із 18,8% ВВП у 2021 році до 14,2% ВВП у 2023-му. І це при тому, що близько 13% кредитного портфеля банків зараз припадає на пільгові програми підтримки кредитування.

Реклама:

"Однією з причин низького рівня кредитування є спрямування коштів банків у привабливі депозитні сертифікати НБУ. Чисті інвестиції банків у гривневі ОВДП із початку року зросли на 171 млрд грн (до 575 млрд)", - зауважив Данилишин.

Експерт підкреслив, що мобілізація кредитних ресурсів має стати важливим рушієм зростання приватного сектору і джерелом задоволення значних потреб економіки в інвестиціях у період післявоєнного відновлення.