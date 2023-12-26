Участь "Райффайзен Банку" в програмі "5-7-9%" залежить від санкцій РНБО, а не рішень НАЗК - Мінфін

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Призупинення участі українського "Райффайзен Банку" у держпрограмі "Доступні кредити 5-7-9%" пов'язане із санкціями Ради національної безпеки і оборони (РНБО) проти пов'язаних із банком осіб, рішення НАЗК щодо призупинення статусу Raiffeisen Bank International як міжнародного спонсора війни на це не впливає.

Про це повідомив Мінфін у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Призупинення активної участі Райффайзен Банку в державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%" жодним чином не пов'язане з рішеннями НАЗК. Це питання невідповідності уповноваженого банку критеріям програми через накладення санкцій з боку РНБО на пов'язаних із банком осіб", - йдеться у відповіді.

Нагадуємо:

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Український Райффайзен Банк не може видавати кредити бізнесу за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" через санкції проти російської компанії материнської групи RBI.

Національний банк повністю підтримує позицію щодо накладення санкцій на "Райффайзен лізинг Росія", однак виступає за повернення банку "Райффайзен Україна" у програму доступних кредитів від держави під 5-7-9%.

У грудні Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.

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