Участь "Райффайзен Банку" в програмі "5-7-9%" залежить від санкцій РНБО, а не рішень НАЗК - Мінфін
Призупинення участі українського "Райффайзен Банку" у держпрограмі "Доступні кредити 5-7-9%" пов'язане із санкціями Ради національної безпеки і оборони (РНБО) проти пов'язаних із банком осіб, рішення НАЗК щодо призупинення статусу Raiffeisen Bank International як міжнародного спонсора війни на це не впливає.
Про це повідомив Мінфін у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".
"Призупинення активної участі Райффайзен Банку в державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%" жодним чином не пов'язане з рішеннями НАЗК. Це питання невідповідності уповноваженого банку критеріям програми через накладення санкцій з боку РНБО на пов'язаних із банком осіб", - йдеться у відповіді.
Нагадуємо:
Український Райффайзен Банк не може видавати кредити бізнесу за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" через санкції проти російської компанії материнської групи RBI.
Національний банк повністю підтримує позицію щодо накладення санкцій на "Райффайзен лізинг Росія", однак виступає за повернення банку "Райффайзен Україна" у програму доступних кредитів від держави під 5-7-9%.
У грудні Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.