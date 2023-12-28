Виконання домовленостей з МВФ: Кабмін змінив правила надання фінансової підтримки бізнесу

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Кабінет міністрів 27 грудня ухвалив постанову, якою змінив порядки, котрі регулюють надання фінансової державної підтримки бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

З метою виконання домовленостей з МВФ, передбачено сфокусувати програму 5-7-9% виключно на мікро, малих та середніх підприємствах, додали в Мінфіні.

Крім цього, Кабмін зняв обмеження в отриманні державної підтримки для підприємців:

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які перереєструвалися на підконтрольну територію України, але не мають змоги релокації бізнесу, проте своєчасно виконують зобов’язання за кредитними договорами та сплачують податки, збори і обов’язкові платежі до держбюджету України;

які зареєстровані, зокрема, на територіях Херсонської (у тому числі місто Херсон), Миколаївської та Дніпропетровської областей, для яких вже визначена дата завершення бойових дій та тимчасової окупації, але дата ще не внесена до Переліку територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів розширив механізми державної підтримки бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема, для бізнесу на деокупованих територіях

Економічна правда

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