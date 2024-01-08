До конца мая НБУ разработает стратегию кредитования: одно из требований МВФ

Национальный банк должен разработать комплексную стратегию расширения кредитования экономики страны.

Об этом сообщил бывший глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в своей статье для "Зеркала недели".

По словам Данилишина, такое требование поставил Международный валютный фонд. Стратегия должна быть разработана до конца мая 2024 года.

"Низкий уровень банковского кредитования - существенная преграда для экономического восстановления Украины. Об этом четко заявляет МВФ в обновленном Меморандуме", - отметил Данилишин.

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Так, по состоянию на 1 декабря 2023 года выданные банками кредиты составляли лишь 1 трлн грн, что номинально на 1,2% ниже уровня начала года (по кредитам бизнеса: 751 млрд грн и минус 2,8% соответственно).

"В последние месяцы наблюдается некоторое оживление уровня кредитования: +40 млрд грн кредитного портфеля за июль-ноябрь. Однако прирост депозитов за этот же период был почти втрое больше - 107 млрд грн", - говорится в статье.

К тому же во время войны уровень банковского кредитования украинской экономики значительно сократился - с 18,8% ВВП в 2021 году до 14,2% ВВП в 2023-м. И это при том, что около 13% кредитного портфеля банков сейчас приходится на льготные программы поддержки кредитования.

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"Одной из причин низкого уровня кредитования является направление средств банков в привлекательные депозитные сертификаты НБУ. Чистые инвестиции банков в гривневые ОВГЗ с начала года выросли на 171 млрд грн (до 575 млрд)", - отметил Данилишин.

Эксперт подчеркнул, что мобилизация кредитных ресурсов должна стать важным двигателем роста частного сектора и источником удовлетворения значительных потребностей экономики в инвестициях в период послевоенного восстановления.