BAE Systems відновлює виробництво деталей до гармат M777 для армії США 

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Компанія BAE Systems Weapons Systems UK заявила про відновлення виробництва корпусів для своєї легкої гаубиці M777 після того, як підписала угоду на суму до 50 мільйонів доларів з армією США.

Про це повідомляє Reuters.

Інтерес до гармат M777 зростає. Австралія, Канада та США, що надіслали свої гармати до України потребують заміщення. В BAE Systems зазначили, що попит на гарматні системи M777 виріс у Європі, Америці та Азії.

У компанії заявили, що контракт з армією США надасть можливість новим й існуючим користувачам приєднатися до нової ініціативи з виробництва M777.

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"Цей перезапуск виробництва основних конструкцій для M777 армії США відбувається у критичний час, коли гаубиці залучені в операціях в Україні", - сказав Джон Бортон, віцепрезидент і генеральний менеджер BAE Systems Weapons Systems UK.

Перше постачання у США заплановано на 2025 рік, компанія повідомила, що почне його, коли завершить узгодження деталей контракту та його загальної вартості.

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Нагадаємо:

Британська компанія BAE Systems 30 серпня відкрила офіс в Україні для виробництва гаубиці L119, яка має калібр 105 мм натівського стандарту.