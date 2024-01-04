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BAE Systems відновлює виробництво деталей до гармат M777 для армії США 

Четвер, 4 січня 2024, 20:07 - Економічна правда
 
Getty Images

Компанія BAE Systems Weapons Systems UK заявила про відновлення виробництва корпусів для своєї легкої гаубиці M777 після того, як підписала угоду на суму до 50 мільйонів доларів з армією США.

Про це повідомляє Reuters.

Інтерес до гармат M777 зростає. Австралія, Канада та США, що надіслали свої гармати до України потребують заміщення. В BAE Systems зазначили, що попит на гарматні системи M777 виріс у Європі, Америці та Азії.

У компанії заявили, що контракт з армією США надасть можливість новим й існуючим користувачам приєднатися до нової ініціативи з виробництва M777.

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"Цей перезапуск виробництва основних конструкцій для M777 армії США відбувається у критичний час, коли гаубиці залучені в операціях в Україні", - сказав Джон Бортон, віцепрезидент і генеральний менеджер BAE Systems Weapons Systems UK.

Перше постачання у США заплановано на 2025 рік, компанія повідомила, що почне його, коли завершить узгодження деталей контракту та його загальної вартості.

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Нагадаємо:

Британська компанія BAE Systems 30 серпня відкрила офіс в Україні для виробництва гаубиці L119, яка має калібр 105 мм натівського стандарту.

ОПК ВПК Британія США
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