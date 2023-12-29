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Уряд визначив новий склад наглядової ради "Укроборонпрому"

П'ятниця, 29 грудня 2023, 17:36 - Ігор Пилипів

Кабмін на засіданні 29 грудня затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". 

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

До складу наглядової ради "Укроборонпрому" увійшли: 

  • Олексій Гончарук, який в період з 2019-2020 роки обіймав посаду  премʼєр-міністра України. Гончарук також є головою наглядової ради ГО "Аеророзвідка". 
  • Тимофій Милованов – президент Київської Школи Економіки та колишній Міністр економіки. Милованов також колишній голова наглядової ради УкрОборонПрому.
  • Сергій Коновець – колишній член Наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК Нафтогаз України. Крім того, Коновець є членом наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України".
  • Давід Ломджарія – член наглядової ради Укрзалізниці. Раніше ЕП зазначала, що Ломджарія є виконавчим директором в "Iberia Group", керуючий партнер "Four Seas Trading" і голова наглядової ради "SunEnergy Bank" (всі ці компанії розташовані в Грузії).
  • Лінді Сміт – президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).

"Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою. Я впевнений, що разом з Германом Сметаніним нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію Укроборонпрому в прозорий європейський оборонний холдинг", – додав Камишін.

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Економічна правда.

Укроборонпром ОПК уряд
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