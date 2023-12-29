Уряд визначив новий склад наглядової ради "Укроборонпрому"

Кабмін на засіданні 29 грудня затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

До складу наглядової ради "Укроборонпрому" увійшли:

Олексій Гончарук , який в період з 2019-2020 роки обіймав посаду премʼєр-міністра України. Гончарук також є головою наглядової ради ГО "Аеророзвідка".

Тимофій Милованов – президент Київської Школи Економіки та колишній Міністр економіки. Милованов також колишній голова наглядової ради УкрОборонПрому.

Сергій Коновець – колишній член Наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК Нафтогаз України. Крім того, Коновець є членом наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України".

Давід Ломджарія – член наглядової ради Укрзалізниці. Раніше ЕП зазначала , що Ломджарія є виконавчим директором в "Iberia Group", керуючий партнер "Four Seas Trading" і голова наглядової ради "SunEnergy Bank" (всі ці компанії розташовані в Грузії).

Лінді Сміт – президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).

"Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою. Я впевнений, що разом з Германом Сметаніним нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію Укроборонпрому в прозорий європейський оборонний холдинг", – додав Камишін.

Реклама:

Економічна правда.