BAE Systems возобновляет производство деталей к гаубицам M777 для армии США 

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Компания BAE Systems Weapons Systems UK заявила о возобновлении производства корпусов для своей легкой гаубицы M777 после того, как подписала соглашение на сумму до 50 миллионов долларов с армией США.

Об этом сообщает Reuters.

Интерес к пушкам M777 растет. Австралия, Канада и США, приславшие свои пушки в Украину, нуждаются в замещении. В BAE Systems отметили, что спрос на пушечные системы M777 вырос в Европе, Америке и Азии.

В компании заявили, что контракт с армией США предоставит возможность новым и существующим пользователям присоединиться к новой инициативе по производству M777.

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"Этот перезапуск производства основных конструкций для M777 армии США происходит в критическое время, когда гаубицы задействованы в операциях в Украине", - сказал Джон Бортон, вице-президент и генеральный менеджер BAE Systems Weapons Systems UK.

Первая поставка в США запланирована на 2025 год, компания сообщила, что начнет ее, когда завершит согласование деталей контракта и его общей стоимости.

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Напомним:

Британская компания BAE Systems 30 августа открыла офис в Украине для производства гаубицы L119, которая имеет калибр 105 мм натовского стандарта.