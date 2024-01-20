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Компанія з розробки ШІ Ілона Маска отримала інвестиції у розмірі 500 мільйонів доларів - Bloomberg

Субота, 20 січня 2024, 10:48 - Економічна правда
 
Getty Images

За повідомленнями Bloomberg, компанія розробник штучного інтелекту xAI, засновником якої є Ілон Маск, залучила інвестиції розміром у 500 млн дол. Маск спростовує повідомлення.

Про це йдеться в повідомленні Bloomberg.

Як зазначається, Компанія обговорює оцінку в 15-20 мільярдів доларів, хоча умови можуть змінитися в найближчі тижні. 

У листопаді Маск заявив, що інвестори в акціонерний капітал X(Twitter) володітимуть 25% xAI. 

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Оцінюють, що на практиці це означає, що цим інвесторам пропонується інвестувати в xAI щонайменше 25% від суми, яку вони вклали в X.

Очікується, що Маск та інвестори остаточно узгодять умови протягом наступних кількох тижнів, кажуть співрозмовники.

Окрім цього, за повідомленнм, деякі сторони розраховують отримати обчислювальні потужності на додаток, а в деяких випадках і замість акцій xAI. 

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Це було б вигідно для портфельних компаній венчурних фірм, яким необхідно інтенсивно обробляти дані для створення нових продуктів штучного інтелекту.

Своєю чергою Ілон Маск прокоментував повідомлення, назвавши його "фейковою новиною".

За повідомленням Reuters, у грудні минулого року Маск заявив, що xAI не збирає кошти, через день після того, як стартап подав до американського регулятора цінних паперів заявку на залучення до 1 мільярда доларів шляхом розміщення акцій.

Нагадаємо:

У листопаді 2023 року мільярдер Ілон Маск анонсував запуск його стартапом xAI, який займається штучним інтелектом, мовної моделі Grok, яка буде доступна для підписників X Premium+.

У липні 2023 року Ілон Маск запустив свій довгоочікуваний стартап штучного інтелекту xAI, який мав намір кинути виклик OpenAI у своїй спробі створити альтернативу ChatGPT.

Маск штучний інтелект Twitter інвестиції
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