Компанія з розробки ШІ Ілона Маска отримала інвестиції у розмірі 500 мільйонів доларів - Bloomberg

За повідомленнями Bloomberg, компанія розробник штучного інтелекту xAI, засновником якої є Ілон Маск, залучила інвестиції розміром у 500 млн дол. Маск спростовує повідомлення.

Про це йдеться в повідомленні Bloomberg.

Як зазначається, Компанія обговорює оцінку в 15-20 мільярдів доларів, хоча умови можуть змінитися в найближчі тижні.

У листопаді Маск заявив, що інвестори в акціонерний капітал X(Twitter) володітимуть 25% xAI.

Оцінюють, що на практиці це означає, що цим інвесторам пропонується інвестувати в xAI щонайменше 25% від суми, яку вони вклали в X.

Очікується, що Маск та інвестори остаточно узгодять умови протягом наступних кількох тижнів, кажуть співрозмовники.

Окрім цього, за повідомленнм, деякі сторони розраховують отримати обчислювальні потужності на додаток, а в деяких випадках і замість акцій xAI.

Це було б вигідно для портфельних компаній венчурних фірм, яким необхідно інтенсивно обробляти дані для створення нових продуктів штучного інтелекту.

Своєю чергою Ілон Маск прокоментував повідомлення, назвавши його "фейковою новиною".

This is fake news from Bloomberg