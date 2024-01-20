Компанія з розробки ШІ Ілона Маска отримала інвестиції у розмірі 500 мільйонів доларів - Bloomberg

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За повідомленнями Bloomberg, компанія розробник штучного інтелекту xAI, засновником якої є Ілон Маск, залучила інвестиції розміром у 500 млн дол. Маск спростовує повідомлення.

Про це йдеться в повідомленні Bloomberg.

Як зазначається, Компанія обговорює оцінку в 15-20 мільярдів доларів, хоча умови можуть змінитися в найближчі тижні.

У листопаді Маск заявив, що інвестори в акціонерний капітал X(Twitter) володітимуть 25% xAI.

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Оцінюють, що на практиці це означає, що цим інвесторам пропонується інвестувати в xAI щонайменше 25% від суми, яку вони вклали в X.

Очікується, що Маск та інвестори остаточно узгодять умови протягом наступних кількох тижнів, кажуть співрозмовники.

Окрім цього, за повідомленнм, деякі сторони розраховують отримати обчислювальні потужності на додаток, а в деяких випадках і замість акцій xAI.

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Це було б вигідно для портфельних компаній венчурних фірм, яким необхідно інтенсивно обробляти дані для створення нових продуктів штучного інтелекту.

Своєю чергою Ілон Маск прокоментував повідомлення, назвавши його "фейковою новиною".

This is fake news from Bloomberg — Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2024

За повідомленням Reuters, у грудні минулого року Маск заявив, що xAI не збирає кошти, через день після того, як стартап подав до американського регулятора цінних паперів заявку на залучення до 1 мільярда доларів шляхом розміщення акцій.

Нагадаємо:

У листопаді 2023 року мільярдер Ілон Маск анонсував запуск його стартапом xAI, який займається штучним інтелектом, мовної моделі Grok, яка буде доступна для підписників X Premium+.

У липні 2023 року Ілон Маск запустив свій довгоочікуваний стартап штучного інтелекту xAI, який мав намір кинути виклик OpenAI у своїй спробі створити альтернативу ChatGPT.