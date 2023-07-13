Маск запустив стартап з розробки штучного інтелекту xAI, щоб конкурувати з OpenAI
Гендиректор SpaceX і Tesla та власник Twitter Ілон Маск запустив у середу свій довгоочікуваний стартап штучного інтелекту xAI, який має намір кинути виклик OpenAI у своїй спробі створити альтернативу ChatGPT.
Про це пише Reuters.
Маск представив команду, що складається з інженерів з тих самих великих американських технологічних фірм, яким він сподівається кинути виклик.
Стартап очолить сам Маск. Раніше він неодноразово заявляв, що розвиток штучного інтелекту слід призупинити і що цей сектор потребує регулювання.
Мільярдер також неодноразово висловлював занепокоєння щодо потенціалу ШІ для "знищення цивілізації".
У середу ввечері на заході Twitter Spaces Маск пояснив свій план створення більш безпечного ШІ. За його словами, замість того, щоб явно програмувати мораль у своєму ШІ, xAI буде прагнути створити "максимально допитливий" ШІ.
"Якщо він спробує зрозуміти справжню природу Всесвіту, це найкраще, що я можу запропонувати з точки зору безпеки ШІ", - сказав Маск.
Маск також передбачив, що суперінтелект, або ШІ, який буде розумнішим за людину, з'явиться через п'ять-шість років.
Маск став співзасновником OpenAI, компанії, що стоїть за ChatGPT, у 2015 році, але вийшов зі складу ради директорів компанії у 2018 році.
На сайті xAI повідомляється, що компанія проведе захід у Twitter Spaces 14 липня.
До команди xAI входять Ігор Бабушкін, колишній інженер Google DeepMind; Тоні Ву, який працював у Google, Крістіан Сегеді, який також був науковим співробітником Google, і Грег Янг, який раніше працював у Microsoft.
У березні Маск зареєстрував фірму X.AI Corp.
У квітні Маск заявив, що запустить TruthGPT - платформу штучного інтелекту, який шукає максимальну правду, щоб конкурувати з продуктами від Google і Microsoft.
Генеративний ШІ опинився в центрі уваги після запуску популярного чат-бота ChatGPT від OpenAI, який відбувся в листопаді минулого року, до запуску Bard і Bing AI.
Ден Хендрікс, який консультуватиме команду xAI, наразі є директором Центру безпеки ШІ, і його робота пов'язана з ризиками ШІ.
Нова компанія Маска відокремлена від X Corp, але буде тісно співпрацювати з Twitter, Tesla та іншими компаніями, повідомляється на сайті.
Економічна правда