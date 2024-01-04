SpaceX звинуватили в незаконному звільненні співробітників за критику Маска

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Агентство з праці США звинуватило виробника ракет і супутників SpaceX у незаконному звільненні восьми співробітників за лист керівництву компанії, в якому співробітники назвали Ілона Маска "відволікаючим фактором і ганьбою".

Про це пише Reuters.

Регіональний представник Національної ради з трудових відносин (NLRB) подав скаргу, заявивши, що SpaceX порушила права працівників, передбачені федеральним трудовим законодавством, на об'єднання та відстоювання кращих умов праці.

У листі, надісланому керівництву SpaceX у червні 2022 року, йшлося про серію твітів Маска з 2020 року, багато з яких мали сексуальний характер.

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Співробітники стверджували, що заяви Маска не узгоджуються з політикою компанії щодо різноманітності та неналежної поведінки на робочому місці, і закликали SpaceX засудити їх.

У скарзі також йдеться, що SpaceX допитувала працівників про лист, принижувала працівників, які долучились до нього, і погрожувала звільнити працівників, які займалися подібною діяльністю.

SpaceX не одразу відповіла на запит агентства про коментар.

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У SpaceX існує "токсична культура", в якій толеруються домагання, особливо щодо жінок, заявила одна зі звільнених співробітниць Дебора Лоуренс у заяві, наданій її адвокатами.

"Ми написали відкритого листа керівництву не зі злого умислу, а тому, що ми дбали про місію і людей навколо нас", - сказала Лоуренс.

Якщо SpaceX не піде на мирову, справу розглядатиме адміністративний суддя, рішення якого можна буде оскаржити у федеральному апеляційному суді. Слухання призначили на 5 березня.

"Це ще один випадок, коли компанії, якими керує Ілон Маск, звинувачують у порушенні прав працівників.

У листопаді Reuters задокументувало щонайменше 600 раніше не зареєстрованих виробничих травм на об'єктах SpaceX, включаючи переломи кінцівок, ураження електричним струмом, черепно-мозкові травми і один смертельний випадок. SpaceX не відповіла на прохання прокоментувати ці дані.

У жовтні NLRB опублікував скаргу, в якій звинуватив X, соціальну мережу, що належить Ілону Маску у незаконному звільненні співробітника за твіти, які оскаржували політику компанії щодо повернення в офіс", - додає агентство.

Економічна правда