Компания по разработке ИИ Илона Маска получила инвестиции в размере 500 миллионов долларов - Bloomberg
По сообщениям Bloomberg, компания разработчик искусственного интеллекта xAI, основателем которой является Илон Маск, привлекла инвестиции размером в 500 млн долл. Маск опровергает сообщения.
Об этом говорится в сообщении Bloomberg.
Как отмечается, Компания обсуждает оценку в 15-20 миллиардов долларов, хотя условия могут измениться в ближайшие недели.
В ноябре Маск заявил, что инвесторы в акционерный капитал X(Twitter) будут владеть 25% xAI.
Оценивают, что на практике это означает, что этим инвесторам предлагается инвестировать в xAI по меньшей мере 25% от суммы, которую они вложили в X.
Ожидается, что Маск и инвесторы окончательно согласуют условия в течение следующих нескольких недель, говорят собеседники.
Кроме этого, по сообщению, некоторые стороны рассчитывают получить вычислительные мощности в дополнение, а в некоторых случаях и вместо акций xAI.
Это было бы выгодно для портфельных компаний венчурных фирм, которым необходимо интенсивно обрабатывать данные для создания новых продуктов искусственного интеллекта.
В свою очередь Илон Маск прокомментировал сообщение, назвав его "фейковой новостью".
This is fake news from Bloomberg— Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2024
По сообщению Reuters, в декабре прошлого года Маск заявил, что xAI не собирает средства, через день после того, как стартап подал в американский регулятор ценных бумаг заявку на привлечение до 1 миллиарда долларов путем размещения акций.
Напомним:
В ноябре 2023 года миллиардер Илон Маск анонсировал запуск его стартапом xAI, который занимается искусственным интеллектом, языковой модели Grok, которая будет доступна для подписчиков X Premium+.
В июле 2023 года Илон Маск запустил свой долгожданный стартап искусственного интеллекта xAI, который намеревался бросить вызов OpenAI в своей попытке создать альтернативу ChatGPT.