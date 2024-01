Компания по разработке ИИ Илона Маска получила инвестиции в размере 500 миллионов долларов - Bloomberg

По сообщениям Bloomberg, компания разработчик искусственного интеллекта xAI, основателем которой является Илон Маск, привлекла инвестиции размером в 500 млн долл. Маск опровергает сообщения.

Об этом говорится в сообщении Bloomberg.

Как отмечается, Компания обсуждает оценку в 15-20 миллиардов долларов, хотя условия могут измениться в ближайшие недели.

В ноябре Маск заявил, что инвесторы в акционерный капитал X(Twitter) будут владеть 25% xAI.

Оценивают, что на практике это означает, что этим инвесторам предлагается инвестировать в xAI по меньшей мере 25% от суммы, которую они вложили в X.

Ожидается, что Маск и инвесторы окончательно согласуют условия в течение следующих нескольких недель, говорят собеседники.

Кроме этого, по сообщению, некоторые стороны рассчитывают получить вычислительные мощности в дополнение, а в некоторых случаях и вместо акций xAI.

Это было бы выгодно для портфельных компаний венчурных фирм, которым необходимо интенсивно обрабатывать данные для создания новых продуктов искусственного интеллекта.

В свою очередь Илон Маск прокомментировал сообщение, назвав его "фейковой новостью".

This is fake news from Bloomberg