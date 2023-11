Маск представив нову модель штучного інтелекту Grok

Мільярдер Ілон Маск анонсував запуск його стартапом xAI, який займається штучним інтелектом, мовної моделі Grok, яка буде доступна для підписників X Premium+.

Про це він повідомив на своїй сторінці в X.

Маск зазначив, що нова модель xAI у деяких важливих аспектах є найкращою серед конкурентів. Grok працюватиме як чат-бот та має стати прямим конкурентом для ChatGPT від OpenAI чи Bard від Google.

Ілон Маск був одним зі співзасновників OpenAI, але вийшов зі складу ради директорів компанії у 2018 році.

Також Grok, за словами Маска, матиме доступ до інформації в реальному часі, що є перевагою перед іншими моделями.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn’t pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi

"Як тільки вона вийде з ранньої бета-версії, система Grok від xAI буде доступна для всіх передплатників X Premium+ за 16 дол на місяць", - написав Маск.

The @xAI Grok AI assistant will be provided as part of 𝕏 Premium+, so I recommend signing up for that.



Just $16/month via web. https://t.co/wEEIZNjEkp