Маск представив нову модель штучного інтелекту Grok

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Мільярдер Ілон Маск анонсував запуск його стартапом xAI, який займається штучним інтелектом, мовної моделі Grok, яка буде доступна для підписників X Premium+.

Про це він повідомив на своїй сторінці в X.

Маск зазначив, що нова модель xAI у деяких важливих аспектах є найкращою серед конкурентів. Grok працюватиме як чат-бот та має стати прямим конкурентом для ChatGPT від OpenAI чи Bard від Google.

Ілон Маск був одним зі співзасновників OpenAI, але вийшов зі складу ради директорів компанії у 2018 році.

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Також Grok, за словами Маска, матиме доступ до інформації в реальному часі, що є перевагою перед іншими моделями.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn’t pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2023

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"Як тільки вона вийде з ранньої бета-версії, система Grok від xAI буде доступна для всіх передплатників X Premium+ за 16 дол на місяць", - написав Маск.

The @xAI Grok AI assistant will be provided as part of 𝕏 Premium+, so I recommend signing up for that.



Just $16/month via web. https://t.co/wEEIZNjEkp — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023

На сторінці компанії xAI пояснюється, що Grok - це ШІ, створений за мотивами "Путівника автостопом по Галактиці" (роман Дугласа Адамса – ЕП), тому він може відповісти майже на будь-яке запитання і, що набагато складніше, навіть підказати, які саме запитання ставити.

Сам чат-бот має працювати на LLM Grok-1, який був розроблений за останні 4 місяці.

Спочатку xAI навчили прототип LLM (Grok-0) з 33 млрд параметрів. Ця рання модель наближається до можливостей LLaMA 2 (ШІ від Meta – 70 млрд параметрів – ЕП), але використовує лише половину її навчальних ресурсів.

"За останні два місяці ми значно покращили можливості міркувань та кодування, що призвело до створення Grok-1, сучасної мовної моделі, яка є значно потужнішою, досягаючи 63,2% на завданні кодування HumanEval та 73% на MMLU (тест продуктивності – ЕП)", – розповідають в xAI.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що гендиректор SpaceX і Tesla та власник Twitter Ілон Маск запустив свій довгоочікуваний стартап штучного інтелекту xAI, який має намір кинути виклик OpenAI у своїй спробі створити альтернативу ChatGPT.

Також власник соцмережі X (колишній Twitter) Ілон Маск заявив, що платформа незабаром запустить два нові рівні преміум-підписки.