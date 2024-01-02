Обговорення Нацстратегії доходів: майбутнє спрощенки, реформа податкової, наповнення бюджету
Центр економічної стратегії запрошує долучитися до обговорення "Національної стратегії доходів: майбутнє спрощенки, реформа податкової, наповнення бюджету".
Захід відбудеться 3 січня з 14:00 до 15:15 у Zoom. Подія відбуватиметься українською із перекладом на англійську мову.
Серед запрошених - представники уряду, парламенту та бізнесу. Зокрема:
- Сергій Марченко, міністр фінансів України;
- Світлана Воробей, заступниця міністра фінансів України;
- Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;
- Антон Харитонов, представник Національної ресторанної асоціації України;
- представники бізнесу.
Центр економічної стратегії надасть також власну експертну оцінку документа.
Порядок денний заходу:
- 14:00 – 14:10 Вступне слово від модератора, Юрій Гайдай, старший економіст ЦЕС
- 14:15 – 15:15 Дискусія та відповіді на питання,
Реєстрація на подію за посиланням.
Обговорення проходить у рамках проєкту Good Governance Fund "Economic HUB: Sound PFM Policies and Vision for Growth", який фінансується UK International Development від уряду Великої Британії.
Імплементатори проєкту — Abt Britain та Центр економічної стратегії.
Нагадуємо:
Нещодавно Міністерство фінансів опублікувало Національну стратегію доходів — документ, який визначатиме податкову та митну політику до 2030 року.
Серед найістотніших пропонованих кроків - зміна філософії адміністрування податків, перегляд спрощеної системи оподаткування, прогресивна шкала ПДФО, зміни в оподаткуванні прибутку, та широкий перегляд пільг.