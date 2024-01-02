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Обговорення Нацстратегії доходів: майбутнє спрощенки, реформа податкової, наповнення бюджету

Вівторок, 2 січня 2024, 12:15 - Економічна правда

Центр економічної стратегії запрошує долучитися до обговорення "Національної стратегії доходів: майбутнє спрощенки, реформа податкової, наповнення бюджету".

Захід відбудеться 3 січня з 14:00 до 15:15 у Zoom. Подія відбуватиметься українською із перекладом на англійську мову.

Серед запрошених - представники уряду, парламенту та бізнесу. Зокрема:

  • Сергій Марченко, міністр фінансів України;
  • Світлана Воробей, заступниця міністра фінансів України;
  • Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Антон Харитонов, представник Національної ресторанної асоціації України;
  • представники бізнесу.

Центр економічної стратегії надасть також власну експертну оцінку документа.

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Порядок денний заходу:

  • 14:00 – 14:10 Вступне слово від модератора, Юрій Гайдай, старший економіст ЦЕС
  • 14:15 – 15:15 Дискусія та відповіді на питання,

Реєстрація на подію за посиланням

Обговорення проходить у рамках проєкту Good Governance Fund "Economic HUB: Sound PFM Policies and Vision for Growth", який фінансується UK International Development від уряду Великої Британії.

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Імплементатори проєкту — Abt Britain та Центр економічної стратегії.

Нагадуємо:

Нещодавно Міністерство фінансів опублікувало Національну стратегію доходів — документ, який визначатиме податкову та митну політику до 2030 року.

Серед найістотніших пропонованих кроків - зміна філософії адміністрування податків, перегляд спрощеної системи оподаткування, прогресивна шкала ПДФО, зміни в оподаткуванні прибутку, та широкий перегляд пільг.

доходи податки
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