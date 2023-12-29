"Енергоатом" у 2023 році збільшив дохід від продажу електроенергії на 30%

За підсумками 2023 року доходи Державного підприємства НАЕК "Енергоатом" зросли на 30% відносно 2022 року та досягли 190 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Як зазначає керівник "Енергоатому" Петро Котін, динамічний розвиток підприємства дозволяє державі утримувати низькі тарифи на електроенергію.

"Незважаючи на воєнний час, суттєве скорочення обсягів споживання електроенергії та втрату потужностей тимчасово окупованої Запорізької АЕС нам вдалося реалізувати комплекс заходів з підвищення економічної ефективності діяльності Енергоатома. Саме це дозволяє державі утримувати низькі тарифи на електроенергію для населення", – сказав він.

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У 2024 році "Енергоатом" планує заробити 253,3 млрд грн. Зростання собівартості видобутку електроенергії зберігають на рівні 26,6%.

Нагадаємо:

28 листопада держпідприємство НАЕК "Енергоатом" уклало контракт з британською Urenco про постачання збагаченого уранового продукту для українських АЕС до 2035 року.

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