Обсуждение Нацстратегии доходов: будущее упрощенки, реформа налоговой, наполнение бюджета

Центр экономической стратегии приглашает присоединиться к обсуждению "Национальной стратегии доходов: будущее упрощенки, реформа налоговой, наполнение бюджета".

Мероприятие пройдет 3 января с 14:00 до 15:15 в Zoom. Событие будет проходить на украинском языке с переводом на английский язык.

Среди приглашенных - представители правительства, парламента и бизнеса. В частности:

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Светлана Воробей, заместитель министра финансов Украины;

Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Антон Харитонов, представитель Национальной ресторанной ассоциации Украины;

представители бизнеса.

Центр экономической стратегии предоставит также собственную экспертную оценку документа.

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Повестка дня мероприятия:

14:00 - 14:10 Вступительное слово от модератора, Юрий Гайдай, старший экономист ЦЭС

14:15 - 15:15 Дискуссия и ответы на вопросы,

Регистрация на событие по ссылке.

Обсуждение проходит в рамках проекта Good Governance Fund "Economic HUB: Sound PFM Policies and Vision for Growth", который финансируется UK International Development от правительства Великобритании.

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Имплементаторы проекта - Abt Britain и Центр экономической стратегии.