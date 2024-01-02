Обсуждение Нацстратегии доходов: будущее упрощенки, реформа налоговой, наполнение бюджета
Центр экономической стратегии приглашает присоединиться к обсуждению "Национальной стратегии доходов: будущее упрощенки, реформа налоговой, наполнение бюджета".
Мероприятие пройдет 3 января с 14:00 до 15:15 в Zoom. Событие будет проходить на украинском языке с переводом на английский язык.
Среди приглашенных - представители правительства, парламента и бизнеса. В частности:
- Сергей Марченко, министр финансов Украины;
- Светлана Воробей, заместитель министра финансов Украины;
- Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Антон Харитонов, представитель Национальной ресторанной ассоциации Украины;
- представители бизнеса.
Центр экономической стратегии предоставит также собственную экспертную оценку документа.
Повестка дня мероприятия:
- 14:00 - 14:10 Вступительное слово от модератора, Юрий Гайдай, старший экономист ЦЭС
- 14:15 - 15:15 Дискуссия и ответы на вопросы,
Регистрация на событие по ссылке.
Обсуждение проходит в рамках проекта Good Governance Fund "Economic HUB: Sound PFM Policies and Vision for Growth", который финансируется UK International Development от правительства Великобритании.
Имплементаторы проекта - Abt Britain и Центр экономической стратегии.
Напоминаем:
На днях Министерство финансов опубликовало Национальную стратегию доходов - документ, который будет определять налоговую и таможенную политику до 2030 года.
Среди самых существенных предлагаемых шагов - изменение философии администрирования налогов, пересмотр упрощенной системы налогообложения, прогрессивная шкала НДФЛ, изменения в налогообложении прибыли, и широкий пересмотр льгот.