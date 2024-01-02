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Обсуждение Нацстратегии доходов: будущее упрощенки, реформа налоговой, наполнение бюджета

Вторник, 2 января 2024, 12:15

Центр экономической стратегии приглашает присоединиться к обсуждению "Национальной стратегии доходов: будущее упрощенки, реформа налоговой, наполнение бюджета".

Мероприятие пройдет 3 января с 14:00 до 15:15 в Zoom. Событие будет проходить на украинском языке с переводом на английский язык.

Среди приглашенных - представители правительства, парламента и бизнеса. В частности:

  • Сергей Марченко, министр финансов Украины;
  • Светлана Воробей, заместитель министра финансов Украины;
  • Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Антон Харитонов, представитель Национальной ресторанной ассоциации Украины;
  • представители бизнеса.

Центр экономической стратегии предоставит также собственную экспертную оценку документа.

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Повестка дня мероприятия:

  • 14:00 - 14:10 Вступительное слово от модератора, Юрий Гайдай, старший экономист ЦЭС
  • 14:15 - 15:15 Дискуссия и ответы на вопросы,

Регистрация на событие по ссылке

Обсуждение проходит в рамках проекта Good Governance Fund "Economic HUB: Sound PFM Policies and Vision for Growth", который финансируется UK International Development от правительства Великобритании.

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Имплементаторы проекта - Abt Britain и Центр экономической стратегии.

Напоминаем:

На днях Министерство финансов опубликовало Национальную стратегию доходов - документ, который будет определять налоговую и таможенную политику до 2030 года.

Среди самых существенных предлагаемых шагов - изменение философии администрирования налогов, пересмотр упрощенной системы налогообложения, прогрессивная шкала НДФЛ, изменения в налогообложении прибыли, и широкий пересмотр льгот.

доходы налоги
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