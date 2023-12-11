Шурма торік задекларував 680 тисяч доходу та заощаджень на 5 мільйонів
Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма у 2022 році отримав 681,5 тисячі гривень доходу, з них зарплата за місцем роботи становила 415,6 тисяч гривень.
Про це свідчать дані декларації чиновника в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Дохід Шурми склали зарплата за основним місцем роботи в Офісі президента та проценти від вкладів у банках.
Дружина Ростислава Шурми Юлія отримала торік майже 870 тисяч гривень доходу.
Крім цього, вкінці серпня 2022 року родина орендувала у Німеччині будинок площею 421 кв. м та земельну ділянку, площа якої не вказана.
Заступник голови ОП зберігає у готівці 400 тисяч гривень, 50,9 тисяч доларів та 46 тисяч євро та на банківських рахунках понад 2,5 млн грн та майже 20 тисяч євро (разом орієнтовно 5 млн грн в еквіваленті)
Також у декларації вказується, що сім’я позичила брату Ростислава Шурми Олегу понад 210 млн грн (понад 5,5 млн дол в еквіваленті). Ця сама інформація є і в декларації чиновника за 2021 рік.
Нову нерухомість та автівки ні чиновник, ні його дружина торік не купували.
Нагадуємо:
Сума заробітної плати голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у 2022 році становила менше ніж півмільйона гривень, водночас дохід його дружини від підприємництва був у чотири рази більшим.
Віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков задекларував свої доходи за 2021 і 2022 роки.
Економічна правда