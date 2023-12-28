"Ліси України" у 2023 році подвоїли свій прибуток, досягнувши 3 мільярдів

Держпідприємство "Ліси України" у 2023 році збільшило прибуток у понад два рази до 3 млрд грн та сплатило податків у бюджети всіх рівні на рекордних 10,5 млрд грн.

Про це повідомив директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

За його словами, прибуток держпідприємства в умовах падіння середньої ціни знеособленого куба деревини і зменшення обсягу реалізації зріс у понад два рази до 3 млрд грн. Також зросла рентабельність з 6% до 14%, а обсяг сплачених податків у бюджети всіх рівні збільшився на понад 1 млрд грн та досяг рекордних 10,5 млрд грн.

Крім того, сплата дивідендів державі збільшиться в три рази.

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"Значну частину закупівель переведено через Prozorro. Економія склала майже 300 млн грн. І це економія від мінімальних ринкових цін. Якщо порівнювати з тим, як раніше закуповували лісгоспи, ми зберегли не менше мільярда гривень", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 56 дотаційних майнових об’єктів, на які роками витрачалися кошти підприємства, реалізовані через Фонд державного майна. Надана також допомога ЗСУ на суму близько 300 млн грн – майже 100 тис. м куб. лісоматеріалів та 122 одиниці техніки.

У 2023 на територіях "Ліси України" висаджено 195 млн дерев, що більше, ніж загалом по всій Україні минулого року. Болоховець додає, що наступного року планується повністю завершити оформлення територій ДП "Ліси України".

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Нагадаємо:

В Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її межах уже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Окрім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Входить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України. В управлінні підприємства перебувають 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

У жовтні 2023 року в ДП "Ліси України" прозвітували про рекордний прибуток: за девʼять місяців роботи компанія заробила вдесятеро більше, ніж до реформи - 2,6 мільярда гривень.