Військові та уряд Китаю купують мікросхеми Nvidia попри санкції США – Reuters

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Китайські військові, державні науково-дослідні інститути штучного інтелекту і університети за останній рік закупили невеликі партії напівпровідників Nvidia A100 та H100, заборонених США до експорту в Китай.

Про це пише Reuters, яке провело огляд тендерної документації.

"Продажі здебільшого невідомими китайськими постачальниками підкреслюють труднощі, з якими стикається Вашингтон, незважаючи на свої заборони, які мають на меті повністю перекрити доступ Китаю до передових американських чипів, які могли б сприяти прориву в галузі штучного інтелекту і складних комп'ютерів для своїх військових.

Купівля або продаж висококласних американських чипів не є незаконною в Китаї, і загальнодоступні тендерні документи показують, що десятки китайських компаній купили та отримали напівпровідники Nvidia з моменту введення обмежень", - пише агентство.

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До них відносяться чипи A100 і більш потужний чип H100, експорт яких до Китаю та Гонконгу був заборонений у вересні 2022 року, а також слабші чипи A800 і H800, які Nvidia тоді розробила для китайського ринку, але які також були заборонені в жовтні минулого року.

Графічні процесори, які створює Nvidia, вважаються набагато кращими за конкуруючі продукти для роботи зі штучним інтелектом, оскільки вони можуть ефективніше обробляти величезні обсяги даних, необхідних для завдань машинного навчання.

Постійний попит на заборонені чипи Nvidia та доступ до них також підкреслює відсутність хороших альтернатив для китайських фірм, незважаючи на зародження конкурентних продуктів від Huawei та інших. До заборони Nvidia займала 90% китайського ринку мікросхем для штучного інтелекту.

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Серед покупців були елітні університети, а також дві організації, на які поширюються експортні обмеження США - Харбінський технологічний інститут та Університет електронної науки і техніки Китаю, які були звинувачені у причетності до військових справ або у зв'язках з військовим відомством, що суперечить національним інтересам США.

Перший придбав шість чипів Nvidia A100 у травні для навчання моделі ШІ. Друга компанія придбала один A100 у грудні 2022 року. Його призначення не було ідентифіковано.

Жоден з покупців, згаданих у статті Reuters, не відповів на запити про коментарі.

"Огляд Reuters виявив, що ні Nvidia, ні схвалені компанією ритейлери не були серед визначених постачальників. Незрозуміло, як постачальники закуповували чипи Nvidia.

Однак після запровадження обмежень у США виник підпільний ринок таких чипів у Китаї. Китайські постачальники раніше заявляли, що вони скуповують надлишкові запаси, які потрапляють на ринок після того, як Nvidia відвантажує великі партії великим американським фірмам, або імпортують через компанії, зареєстровані в таких країнах, як Індія, Тайвань і Сінгапур", - йдеться у матеріалі.

Reuters звернулося за коментарями до 10 постачальників, перелічених у тендерній документації, включно зі згаданими в статті, - жоден з них не відповів.

Nvidia заявила, що дотримується всіх чинних законів про експортний контроль і вимагає від своїх клієнтів робити те ж саме.

Економічна правда