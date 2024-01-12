У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює

Директорка зі зв'язків з громадськістю в Північній Європі додатку коротких відео TikTok Крістін Гран відповіла на попередження Поліції безпеки Фінляндії, яка рекомендувала не користуватись додатком через його пов’язаність із Китаєм.

Про це Гран сказала в інтерв’ю Yle, повідомляє "Європейська правда".

Цього тижня Поліція безпеки Фінляндії (SUPO) попередила фінів про використання Tiktok. Там допускають, що дані користувачів додатку могли потрапити до китайських органів безпеки.

Як пояснює SUPO, китайське законодавство зобов'язує кожну китайську компанію та особу допомагати розвідувальним органам країни, якщо це необхідно. Тому влада КНР має доступ до даних користувачів Tiktok, якщо захоче, незалежно від поглядів чи побажань компанії Bytedance, яка є власником сервісу.

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Євродепутатка від Фінляндії Аура Салла паралельно закликала взагалі заборонити Tiktok у ЄС, позаяк він, за її словами, допомагає Китаю збирати особисті дані європейців і становить загрозу безпеці.

Представниця соцмережі, однак, стверджує, що TikTok "не є китайською компанією".

"Ми не ділимося інформацією з китайською владою. Наша материнська компанія Bytedance зареєстрована за межами Китаю і має 80% міжнародної власності, і китайська держава не має золотої акції в компанії", – стверджує Грін.

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Вона також запевняє, що дані користувачів TikTok зберігаються не в Китаї, а у США, Сінгапурі та Малайзії, звідки передаються в Європу. Один із центрів обробки даних соцмережі зокрема розташований у Норвегії.

Згідно з даними самого TikTok, в додатку є 1,5 мільйона активних користувачів у Фінляндії, а модерацією контенту займаються 40 знавців фінської мови.

Минулого року в низці країн Європи почали обмежувати використання TikTok для держслужбовців, військових і працівників правоохоронних органів через безпекові ризики.

Європейська правда