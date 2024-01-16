Госбанки Китая начали пересматривать свой бизнес с РФ после указа Байдена о вторичных санкциях

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Госбанки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пригрозили вторичными санкциями против иностранных финансовых фирм, которые помогают РФ в военных действиях в Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

По меньшей мере два банка заказали проверку своего российского бизнеса в последние недели, сосредоточившись на трансграничных сделках, рассказали собеседники агентства на условиях анонимности.

Банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят оказывать любые финансовые услуги российской военной промышленности, независимо от валюты или места проведения транзакций, сообщили источники.

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Кредиторы усиливают надлежащую проверку клиентов, включая проверку того, зарегистрированы ли их компании, уполномоченные бенефициары и конечные контролеры в России, добавили собеседники.

По их словам, проверка будет распространяться на нероссийских клиентов, которые ведут бизнес в России или передают критически важные товары в Россию через третьи страны.

"Этот шаг знаменует собой ужесточение ограничений, которые китайские государственные банки ввели по крайней мере с начала 2022 года, после того, как вторжение России в Украину вызвало волну санкций со стороны различных стран, включая США.

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В прошлом месяце Министерство финансов США заявило, что будет применять вторичные санкции против банков, которые способствуют заключению сделок для России по закупке оборудования, необходимого для ее ВПК. Это связано с указом Байдена, который в декабре 2023 года приказал вводить санкции против банков из третьих стран, которые помогают финансировать российский ВПК и связанные с ним отрасли", - подчеркивает агентство.

Bloomberg также отмечает, что экспорт Китая в Россию резко вырос за время большой войны в Украине.

Кроме этого, Китай стал крупнейшим импортером ископаемого топлива из России, причем поставки угля с 2020 года выросли более чем вдвое. Санкции лишили российский Центробанк доступа к около половины его международных резервов, оставив ему лишь золото и юань.

Использование китайской валюты возросло: доля расчетов в юанях выросла до 27% по состоянию на сентябрь 2023-го с 15% в конце 2021 года.

Также российские банки в 2022 году перешли на китайскую платежную систему UnionPay после того, как Visa Inc. и Mastercard Inc. приостановили свою деятельность.

Четыре крупнейших государственных банка Китая имеют опыт соблюдения предыдущих санкций США против Ирана, Северной Кореи, чтобы избежать потери доступа к клиринговой системе в долларах США, добавляет агентство.

Экономическая правда