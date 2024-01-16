Госбанки Китая начали пересматривать свой бизнес с РФ после указа Байдена о вторичных санкциях
Госбанки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пригрозили вторичными санкциями против иностранных финансовых фирм, которые помогают РФ в военных действиях в Украине.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.
По меньшей мере два банка заказали проверку своего российского бизнеса в последние недели, сосредоточившись на трансграничных сделках, рассказали собеседники агентства на условиях анонимности.
Банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят оказывать любые финансовые услуги российской военной промышленности, независимо от валюты или места проведения транзакций, сообщили источники.
Кредиторы усиливают надлежащую проверку клиентов, включая проверку того, зарегистрированы ли их компании, уполномоченные бенефициары и конечные контролеры в России, добавили собеседники.
По их словам, проверка будет распространяться на нероссийских клиентов, которые ведут бизнес в России или передают критически важные товары в Россию через третьи страны.
"Этот шаг знаменует собой ужесточение ограничений, которые китайские государственные банки ввели по крайней мере с начала 2022 года, после того, как вторжение России в Украину вызвало волну санкций со стороны различных стран, включая США.
В прошлом месяце Министерство финансов США заявило, что будет применять вторичные санкции против банков, которые способствуют заключению сделок для России по закупке оборудования, необходимого для ее ВПК. Это связано с указом Байдена, который в декабре 2023 года приказал вводить санкции против банков из третьих стран, которые помогают финансировать российский ВПК и связанные с ним отрасли", - подчеркивает агентство.
Bloomberg также отмечает, что экспорт Китая в Россию резко вырос за время большой войны в Украине.
Кроме этого, Китай стал крупнейшим импортером ископаемого топлива из России, причем поставки угля с 2020 года выросли более чем вдвое. Санкции лишили российский Центробанк доступа к около половины его международных резервов, оставив ему лишь золото и юань.
Использование китайской валюты возросло: доля расчетов в юанях выросла до 27% по состоянию на сентябрь 2023-го с 15% в конце 2021 года.
Также российские банки в 2022 году перешли на китайскую платежную систему UnionPay после того, как Visa Inc. и Mastercard Inc. приостановили свою деятельность.
Четыре крупнейших государственных банка Китая имеют опыт соблюдения предыдущих санкций США против Ирана, Северной Кореи, чтобы избежать потери доступа к клиринговой системе в долларах США, добавляет агентство.
Экономическая правда