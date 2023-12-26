Заниження оподаткування через продаж аудіокнижок: мережам побутової техніки обіцяють проблеми

Три великі мережі побутової техніки в Україні можуть отримати багатомільйонні штрафи та проблеми з правоохоронними органами через схему із заниженням оподаткування, яка ймовірно реалізувалася із застосуванням пільгового режиму продажу україномовних аудіокнижок.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, наразі тривають перевірки з боку Бюро економічної безпеки та Державної податкової служби.

"Памʼятаєте історію як декілька мереж техніки вирішили бути найбільш хитрими й використали мій закон про аудіокниги, щоб знизити оподаткування? Коли з пилососом за 15 тис гривень вони в суму чека додавали "комплект аудіокниг" за 6 тис, а сам пилосос пробивали за 9 тис. Так ось, окрім БЕБ свої перевірки почала і податкова", - зазначив Железняк.

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За інформацію народного депутата, трьом великим мережам побутової техніки, ймовірно, доведеться сплатити багатомільйонні штрафи.

"По трьох найбільших субʼєктах ситуація наступна: одному світить штраф до 10 млн грн, іншому - десь під 60 млн, а третьому - під 13 млн грн", - розповів Железняк.

"Сподіваюся, більше не зʼявиться бажання красти податки у Держави під час війни таким зухвалим методом", - додав він.

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Нагадуємо:

Українські книжки та аудіокниги, озвучені українською мовою, звільнені від сплати ПДВ.

Як раніше писала ЕП, клієнти щонайменше двох мереж магазинів з продажу побутової техніки – "Фокстрот" та COMFY, скаржилися на те, що виявляли у своїх чеках аудіокнижки. Продавала аудіокнижки разом з акційними товарами й мережа "Алло".

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