Податкова запланувала на 2024 рік 3242 планові перевірки: оприлюднено графік

У 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки платників податків.

Відповідний план-графік ДПСУ оприлюднила на своєму вебсайті.

План-графік на 2024 рік складається з чотирьох розділів:

Розділи "Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб" та "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів" містять перелік 2172 суб'єктів .

Розділ "Документальні планові перевірки фізичних осіб" налічує 914 осіб , до яких наступного року планує завітати з візитом ДПС.

Розділ "Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" містить перелік 156 перевірок .

Загалом у 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки.

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Для порівняння - на початку 2023 року у плані-графіку перевірок було 4014 підприємств та підприємців.

Нагадуємо:

8 грудня 2023 року набрав чинності закон щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Ним розширено критерії відбору платників податків для планових перевірок. Фізосіб-"єдинників" І та II груп перевірки поки що не торкнуться.

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