Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы

Три крупные сети бытовой техники в Украине могут получить многомиллионные штрафы и проблемы с правоохранительными органами из-за схемы с занижением налогообложения, которая вероятно реализовалась с применением льготного режима продажи украиноязычных аудиокниг.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, сейчас происходят проверки со стороны Бюро экономической безопасности и Государственной налоговой службы.

"Помните историю как несколько сетей техники решили быть самыми хитрыми и использовали мой закон об аудиокнигах, чтобы снизить налогообложение? Когда с пылесосом за 15 тыс гривен они в сумму чека добавляли "комплект аудиокниг" за 6 тыс, а сам пылесос пробивали за 9 тыс. Так вот, кроме БЭБ свои проверки начала и налоговая", - отметил Железняк.

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По информации народного депутата, трем крупным сетям бытовой техники, вероятно, придется заплатить многомиллионные штрафы.

"По трем крупнейшим субъектам ситуация следующая: одному светит штраф до 10 млн грн, другому - где-то под 60 млн, а третьему - под 13 млн грн", - рассказал Железняк.

"Надеюсь, больше не появится желание воровать налоги у государства во время войны таким дерзким методом", - добавил он.

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Напоминаем:

Украинские книги и аудиокниги, озвученные на украинском языке, освобождены от уплаты НДС.

Как ранее писала ЭП, клиенты по меньшей мере двух сетей магазинов по продаже бытовой техники - "Фокстрот" и COMFY, жаловались на то, что обнаруживали в своих чеках аудиокниги. Продавала аудиокниги вместе с акционными товарами и сеть "Алло".

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