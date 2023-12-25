Справа онлайн-казино: фігуранта, який намагався втекти, затримано і взято під варту
Оголошеного в розшук фігуранта справи про ухилення гральним бізнесом від сплати податків затримано і взято під варту.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Як уточнюють у БЕБ, йдеться про одну з двох осіб (пов'язаних із найбільшим підсанкційним організатором азартних ігор), якій було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зазначена особа була причетна до схеми з міскодингом на 7,2 млрд грн, організованої посадовими особами операторів грального бізнесу та низки банків.
Після вручення повідомлення, він не з'являвся без поважних причин за викликом правоохоронців, не повідомив про своє місцезнаходження, вимкнув мобільні телефони, змінив місце проживання.
"Органом досудового розслідування його було оголошено в розшук. За результатами проведених заходів місцезнаходження підозрюваного було встановлено. На підставі ухвали суду його затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомило БЕБ.
Як нагадують у БЕБ, у рамках розслідуваної схеми міскодингу було проведено близько 20 млрд грн.
Нагадуємо:
У схемі ухилення від сплати податків були задіяні щонайменше два банки та підконтрольні неліцензовані неліцензійні дзеркальні вебресурси інтернет-казино і беттінгу - їх було налаштовано на приймання платежів із використанням "міскодингу" і розірваних грошових переказів.
Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі Інтернет, готівкові грошові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування.
Надалі грошові кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів грального бізнесу.
Було задокументовано численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося вже після повномасштабного вторгнення Росії, в обхід відповідної заборони Національного банку.
У березні 2023 року Національний банк України ухвалив рішення про позбавлення двох банків ліцензії та їхню ліквідацію.