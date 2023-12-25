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Справа онлайн-казино: фігуранта, який намагався втекти, затримано і взято під варту 

Понеділок, 25 грудня 2023, 15:04 - Лія Ільченко

Оголошеного в розшук фігуранта справи про ухилення гральним бізнесом від сплати податків затримано і взято під варту.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Як уточнюють у БЕБ, йдеться про одну з двох осіб (пов'язаних із найбільшим підсанкційним організатором азартних ігор), якій було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначена особа була причетна до схеми з міскодингом на 7,2 млрд грн, організованої посадовими особами операторів грального бізнесу та низки банків.

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Після вручення повідомлення, він не з'являвся без поважних причин за викликом правоохоронців, не повідомив про своє місцезнаходження, вимкнув мобільні телефони, змінив місце проживання. 

"Органом досудового розслідування його було оголошено в розшук. За результатами проведених заходів місцезнаходження підозрюваного було встановлено. На підставі ухвали суду його затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомило БЕБ.

Як нагадують у БЕБ, у рамках розслідуваної схеми міскодингу було проведено близько 20 млрд грн. 

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Нагадуємо:

У схемі ухилення від сплати податків були задіяні щонайменше два банки та підконтрольні неліцензовані неліцензійні дзеркальні вебресурси інтернет-казино і беттінгу - їх було налаштовано на приймання платежів із використанням "міскодингу" і розірваних грошових переказів.

Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі Інтернет, готівкові грошові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування.

Надалі грошові кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів грального бізнесу.

Було задокументовано численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося вже після повномасштабного вторгнення Росії, в обхід відповідної заборони Національного банку.

У березні 2023 року Національний банк України ухвалив рішення про позбавлення двох банків ліцензії та їхню ліквідацію.

БЕБ податки
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