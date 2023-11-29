"Чорна п'ятниця" для бюджету: як торгові мережі зменшують податки за допомогою електронних книг

Чому магазини побутової техніки почали наполегливо продавати електронні книжки, які покупці в чеках можуть і не помітити, та як це впливає на бюджет?

Якщо ви купували побутову техніку в "чорну п’ятницю", то перевірте свої чеки. Можливо, завдяки цій покупці магазини могли зменшити свої податкові зобов’язання.

Протягом останніх кількох тижнів деякі великі мережі, що продають побутову техніку та електроніку, відкрили для себе новий напрямок: електронні аудіокниги. У соцмережах почастішали повідомлення про те, як українці, часто навіть несподівано для себе, дізнаються, що разом з пилосмоком або телевізором придбали ще й комплект таких книжок.

Для більшості клієнтів магазинів ця історія може пройти непоміченою, адже вказані в чеку електронні книги не збільшили його суму. Магазини просто зменшують ціну купленого товару на вартість комплекту книжок.

Щоправда, вигоду отримують не всі. Акціями в мережах магазинів уже зацікавилася податкова служба. Там підозрюють магазини в спробі зменшити свої податкові зобов’язання з податку на додану вартість (ПДВ).

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Подарунок у чеку

"Мій чоловік пішов у магазин придбати пилосос. Перед оплатою на касі йому сказали, що він отримає подарунок – комплект аудіокниг, і ціна на пилосос буде нижчою. Ми нічого не переплатимо, тому він сильно не розпитував. Однак вдома ми подивилися на чек і почали гуглити, які є податки на продаж книжок. Тоді ми все зрозуміли", – розповіла ЕП клієнтка однієї з мереж магазинів побутової техніки Вікторія Топол.

Магазин продав їм аудіокниг на 2 тис грн. На стільки ж він зменшив вартість придбаного пилососа. Загальна сума в чеку відповідала вартості пилососа на вітрині, тому клієнту нічого доплачувати за додаткові позиції в чеку не довелося. Однак з точки зору податків ця операція призвела до зменшення суми ПДВ, яку магазин заплатить у бюджет.

Річ у тім, що українські книжки та аудіокниги, озвучені українською мовою, звільнені від сплати ПДВ. Заміняючи частину вартості пилососа на аудіокнижки, магазин отримав ті ж гроші, але зобов’язання із сплати ПДВ зменшив. У випадку з Вікторією сума зменшення становила 333,32 грн – на 15,4% менше, ніж компанія заплатила б, якби нараховувала ПДВ на всю вартість товару.

Наскільки це масове явище?

Випадок з Вікторією та її чоловіком не одиничний. На додавання в чек аудіокнижок скаржаться й інші клієнти щонайменше двох мереж магазинів з продажу побутової техніки – "Фокстрот" та COMFY. Продає аудіокнижки разом з акційними товарами й мережа "Алло". Деякі покупці скаржаться, що магазин не попередив їх про акцію, тож про купівлю книжок вони дізналися вдома.

За даними співрозмовників ЕП в Державній податковій службі, лише "Фокстрот" за 15 днів листопада продав клієнтам понад 9 тис комплектів аудіокниг. Це дозволило мережі здобути 3% цього ринку. За місяць до цього "Фокстрот" не продавав ці товари.

Загалом мережа продала аудіокнижок на 16,5 млн грн. Це означає, що компанія могла зменшити свої податкові зобов’язання з ПДВ на 2,75 млн грн, заміняючи аудіокнижками частину вартості товарів, на які нараховуються 20% ПДВ.

Загальні обсяги ухилення від сплати податків за допомогою додавання в чек електронних книг значно більші. Деякі магазини запровадили такі акції раніше, ніж "Фокстрот". Під час "чорної п’ятниці" продажі товарів могли зрости, а разом з ними – реалізація "акційних" електронних та аудіокниг.

Схема, у межах якої зменшується сума ПДВ за допомогою додавання в чек деяких послуг, не нова для України. "Раніше до вартості товарів у чеку додавали електронні послуги. Це тривало до початку 2023 року, коли така пільга перестала існувати", – каже голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

До 1 січня 2023 року українські ІТ-компанії не сплачували ПДВ. Такий пільговий режим тривав десять років і, попри прохання бізнесу, депутати не стали продовжувати його дію на наступні роки.

Гетманцев додає, що схема з використанням книжок навряд чи масова. "Набагато масштабніше від оподаткування ухиляються ті, хто продають товар за готівку чи без фіскального чека. Суть схеми в тому, що магазини завозять товар за заниженою вартістю і реалізують більшу його частину без РРО. Не виключаю, що з книжками – це якесь ноу-хау", – каже депутат.

Що кажуть магазини?

ЕП надіслала запити мережам, щодо яких отримувала скарги від читачів, зокрема "Фокстроту" та COMFY. В останній зазначили, що продавати паперові книги почали ще у 2020 році в межах постійного розширення асортименту товарів.

"Книжки та комплекти електронних книжок доступні для придбання в мережі магазинів. Покупець отримує придбані книжки шляхом завантаження на зручний йому електронний пристрій (смартфон, планшет) з інформаційних баз компанії", – відповіли в COMFY. Водночас у компанії відмовилися розголошувати інформацію про обсяги продажу книжок та їх загальну вартість.

Відповіді від "Фокстроту" на момент виходу матеріалу редакція не отримала.

Яка відповідь влади?

Пільга, яка звільняє від ПДВ продаж українських електронних та паперових книг, не нова. Її в податковому законодавстві передбачили депутати попередніх скликань Верховної Ради. Однак розширили дію цієї пільги на аудіокниги, озвучені українською мовою, народні обранці поточного скликання в травні 2022 року.

Автором ініціативи був заступник голови податкового комітету парламенту Ярослав Железняк. Останній запевняє, що раніше про використання цієї норми для зменшення податкових зобов’язань магазинами не чув.

"Ми голосували за цей законопроєкт точно не для того, щоб це потім використовували для ухилення від оподаткування. Якщо інформація про ці схеми підтвердиться, то я звернуся до податкової та БЕБ, щоб усі порушники закону отримали "достойну нагороду" у вигляді доплати податків і сплати штрафів, а також статтю 212 Кримінального кодексу (ухилення від оподаткування)", – заявив депутат.

За даними джерел ЕП, Державна податкова служба почала перевіряти "видавничу діяльність" великих магазинів побутової техніки. Податківці виявили, що така діяльність магазинів може містити ризики у вигляді несплати податків до бюджету.

Поки податкова аналізує роботу ринку побутової техніки, депутати радять українцям скористатися перевагами цієї схеми та отримати незапланований кешбек. "Якщо людина не хотіла купувати ці книжки, то вона може повернути їх і вимагати в магазину гроші саме за книжки", – каже Гетманцев.

Однак цю пораду навряд чи можна втілити в життя. Законодавство обмежує право повернути книжки, говорять юристи. "Навіть паперові книги не можна повернути, якщо в них відсутній поліграфічний брак або зміст книжки не відповідає обкладинці. Електронні чи аудіокниги поверненню взагалі не підлягають", – каже керівний партнер ЮКК "Де-юре" Григорій Трипульський.

Зрештою, як продавцю переконатися, що продана електронна книга не була скопійована чи переслана іншому користувачу. Відтак повернення грошей за такі товари не має практичного сенсу. Іншими словами, магазин може не повернути гроші за електронні чи аудіокниги, на суму яких він зменшив вартість основного товару. Щоправда, на такий ризик вони навряд чи підуть, адже це створить додатковий розголос та приверне до цієї ситуації ще більше уваги податківців та правоохоронців.

Магазини зазначають, що повертають товари разом з аудіокнигами, тобто віддають усю заплачену суму. "Повернути товар можна протягом 14 днів з моменту придбання, якщо товар не був у використанні, не має подряпин, істотних недоліків та не порушена цілісність упаковки. Аудіокнига повертається разом з товаром", – відповіли Вікторії Топол у "Фокстроті".

У COMFY не розповіли про особливості повернення аудіокниг. "Повернення будь-яких товарів компанія здійснює відповідно до норм чинного законодавства. Водночас у нас працює програма лояльного повернення товарів. Для цього покупцю достатньо звернутися в магазин, де було здійснено покупку", – зазначили там.