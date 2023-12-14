ЄЦБ очікувано залишив усі три процентні ставки без змін

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Європейський центральний банк (ЄЦБ) вирішив залишити без змін усі три ключові відсоткові ставки: базову ставку збережено на рівні 4,5%, маржинальну кредитну - 4,75%, депозитну - 4%.

Про це йдеться у заяві ЄЦБ.

"Рада керуючих ЄЦБ ухвалила рішення залишити три ключові процентні ставки без змін. Хоча інфляція знизилася в останні місяці, вона, ймовірно, знову тимчасово прискориться в найближчій перспективі.

Згідно з останніми прогнозами, очікується, що інфляція поступово знижуватиметься протягом наступного року, перш ніж наблизиться до цільового показника 2% у 2025 році. Загалом Рада очікує, що базова інфляція становитиме в середньому 5,4% у 2023 році, 2,7% у 2024 році, 2,1% у 2025 році та 1,9% у 2026 році. Порівняно з вересневими прогнозами, це означає погіршення прогнозу на 2023 рік і особливо на 2024 рік", - пояснили в ЄЦБ.

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Минулі підвищення процентних ставок продовжують сильно впливати на економіку. Жорсткіші умови фінансування стримують попит, що сприяє зниженню інфляції. Економічне зростання залишатиметься пригніченим у найближчій перспективі. Крім того, очікується, що економіка відновиться завдяки зростанню реальних доходів, додали в ЄЦБ.

Так, у центробанку очікують, що темпи зростання економіки збільшаться в середньому з 0,6% у 2023 році до 0,8% у 2024 році та до 1,5% у 2025 та 2026 роках.

При цьому аналітики очікують зниження процентних ставок уже в першому півріччі 2024-го.

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Напередодні без змін залишила ставку і Федеральна резервна система США, продовживши паузу, яку тримає з липня. Прогноз траєкторії ставки передбачає її зниження на 0,75 п.п. наступного року.

Економічна правда