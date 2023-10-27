Підвищення ставок ЄЦБ зупинило зростання економік єврозони – Bloomberg

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Внаслідок постійних підвищень процентних ставок Європейським центральним баком економіка єврорегіону зупинилася або навіть скоротилася в третьому кварталі 2023 року.

Про це пише Bloomberg.

Опитані виданням економісти передбачають, що майбутні дані щодо ВВП країн ЄС або залишився на місці, або скоротився лише після короткого сплеску зростання до червня.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард цього місяця попередила, що після 10 підвищень ставок у регіоні настає безпрецедентне посилення фінансових умов. Крім того, вона сказала керівникам ЄС, що економіка, ймовірно, зіткнеться зі стагнацією у наступних кварталах.

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Саме Німеччина, дані по ВВП якої виходять в понеділок, а також Австрія і Бельгія, на думку економістів, найбільше обтяжували єврозону в третьому кварталі. Наступного дня Франція та Італія мають опублікувати цифри, які можуть показати, що їм вдалося досягти незначного зростання.

Якщо показник єврозони продемонструють скорочення, це буде перше таке падіння ВВП з часів пандемії у 2020 році.

Також звіти наступного тижня все ще можуть запропонувати певне заохочення для політиків ЄЦБ з перспективою помітного сповільнення інфляції. Очікується, що показник інфляції становитиме 3,1%, що вже не так далеко від цілі у 2%. Зростання базових цін, якщо виключити волатильні елементи, такі як енергоносії, є швидшим і становило 4,2% у жовтні.

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Нагадаємо:

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вперше за більш ніж рік залишив ключові ставки без змін, оскільки він оцінює, чи вдасться безпрецедентна серія із 10 послідовних підвищень придушити інфляцію.