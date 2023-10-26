ЄЦБ уперше за понад рік залишив ключові ставки без змін

Крістін Лагард Фото: cnn

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вперше за більш ніж рік залишив ключові ставки без змін, оскільки він оцінює, чи вдасться безпрецедентна серія із 10 послідовних підвищень придушити інфляцію.

Про це пише Bloomberg.

Так, після рішення минулого місяця підняти депозитну ставку до рекордних 4%, 26 жовтня посадовці ЄЦБ залишили її на тому ж рівні, що відповідало прогнозам усіх економістів, опитаних Bloomberg.

У своїй заяві в ЄЦБ підтвердили, що утримання вартості запозичень на цьому рівні протягом тривалого часу зробить "суттєвий внесок" у повернення інфляції до цільового показника в 2%.

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"Дискусія про скорочення підвищень є абсолютно, абсолютно передчасною. Той факт, що ми утримуємо ставки, не означає, що ми більше ніколи не будемо їх підвищувати", - пояснила президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

Як і центробанки в США та Великій Британії, ЄЦБ не зачинив двері для подальшого підвищення ставок, якщо інфляція не знизиться достатньо швидко. Але серед економістів та інвесторів мало хто сумнівається в тому, що найвищої точки вартості запозичень у єврозоні було досягнуто після 10 послідовних підвищень, починаючи з липня 2022 року.

З часу попереднього засідання ЄЦБ у вересні чиновники побачили, що інфляція сповільнилася більше, ніж очікувалося. За оцінками Bloomberg Economics, цього місяця вона може знизитися до дворічного мінімуму - близько 3%.

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Економічна правда