ЕЦБ ожидаемо оставил все три процентные ставки без изменений

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил оставить без изменений все три ключевые процентные ставки: базовая ставка сохранена на уровне 4,5%, маржинальная кредитная - 4,75%, депозитная - 4%.

Об этом говорится в заявлении ЕЦБ.

"Совет управляющих ЕЦБ принял решение оставить три ключевые процентные ставки без изменений. Хотя инфляция снизилась в последние месяцы, она, вероятно, снова временно ускорится в ближайшей перспективе.

Согласно последним прогнозам, ожидается, что инфляция будет постепенно снижаться в течение следующего года, прежде чем приблизится к целевому показателю 2% в 2025 году. В целом Совет ожидает, что базовая инфляция составит в среднем 5,4% в 2023 году, 2,7% в 2024 году, 2,1% в 2025 году и 1,9% в 2026 году. По сравнению с сентябрьскими прогнозами, это означает ухудшение прогноза на 2023 год и особенно на 2024 год", - пояснили в ЕЦБ.

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Прошлые повышения процентных ставок продолжают сильно влиять на экономику. Более жесткие условия финансирования сдерживают спрос, что способствует снижению инфляции. Экономический рост будет оставаться подавленным в ближайшей перспективе. Кроме того, ожидается, что экономика восстановится благодаря росту реальных доходов, добавили в ЕЦБ.

Так, в центробанке ожидают, что темпы роста экономики увеличатся в среднем с 0,6% в 2023 году до 0,8% в 2024 году и до 1,5% в 2025 и 2026 годах.

При этом аналитики ожидают снижения процентных ставок уже в первом полугодии 2024-го.

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Накануне без изменений оставила ставку и Федеральная резервная система США, продлив паузу, которую держит с июля. Прогноз траектории ставки предусматривает ее снижение на 0,75 п.п. в следующем году.

Экономическая правда