Злочинна організація заволоділа землями на Київській ГЕС в інтересах забудовників

Працівники ДБР спільно з Національною поліцією викрили та затримали керівників та учасників злочинної організації, які заволоділи 5 гектарами землі Київської ГЕС.

Про це повідомляють Державне бюро розслідувань та Національна поліція України.

На захоплених землях вздовж Київської дамби розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури.

До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

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Указані особи діяли в інтересах декількох забудовників.

Так, у 2021 році понад 5 га земель водного фонду вздовж Київської дамби, між селами Хотянівка та Лебедівка, незаконно відчужили з державної власності та безоплатно передали у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва.

Щоб замаскувати незаконність дій, фігуранти організували фіктивний процес продажу захоплених ділянок іншим підконтрольним особам. Угоди укладалися виключно на папері.

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Надалі на захоплених землях побудували декілька котеджних містечок. Щоб уникнути довготривалої та складної процедури отримання дозвільних документів на будівництво та введення будівель в експлуатацію, отримали технічні паспорти з фіктивними даними.

Відповідно до документів, будинки звели господарським способом в 1991 році. Такі маніпуляції давали можливість зареєструвати право власності на будівлю без отримання відповідних дозволів і погоджень в Державній інспекції архітектури та містобудування України.

Кожен з учасників злочинної організації відповідав за свій напрям роботи: керування всіма діями членів угруповання, фінансова підтримка всіх злочинних процесів, підшукування осіб, на яких оформлювались земельні ділянки, комунікація з посадовими особами органів влади, виготовлення необхідної документації.

Наразі вже оголошено 8 підозр, робота триває. П'ятеро осіб затримано.