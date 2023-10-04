Турецькі Dolsar і Özaltin допоможуть відновити Каховську ГЕС – "Укргідроенерго"

фото: укргідроенерго

"Укргідроенерго" підписало з турецькою компанією DOLSAR MÜHENDISLIK ANONIM SIRKETI меморандум про співпрацю, в якому йдеться про плани взамодіяти у питанні відновлення Каховської ГЕС та будівництві Канівської ГАЕС. Також момерандум підписали з компанією Özaltin Holding.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Документ 3 жовтня підписали заступник генерального директора з комерційної діяльності "Укргідроенерго" Богдан Сухецький та координатор міжнародних проєктів DOLSAR Джем Акер.

У документі йдеться про наміри підприємств взаємодіяти у питанні відновлення Каховської ГЕС та будівництві Канівської ГАЕС, зазначили в компанії.

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"Російські окупанти підірвали машинну залу та водозливну греблю Каховської ГЕС, що призвело до руйнувань та за результатами попередньої оцінки можна зробити висновок про необхідність здійснення заходів щодо відновлення Каховської ГЕС", - йдеться у меморандумі.

Також у меморандумі вказано, що розвиток паливно-енергетичного комплексу України має на сьогодні пріоритетний статус.

Dolsar Muhendislik anonim sirketi - турецька компанія, яка понад 50 років працює на турецькому ринку та у 19-ти країнах світу у сфері інженерних консультацій, послуг технічного нагляду та консалтингу на масштабних інфраструктурних об’єктах енергетики, об’єктах транспортної промисловості і водного господарства.

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В Україні Dolsar працює з 2020 року і надає свої послуги низці об’єктів інфраструктури.

Як додали в "Укргідроенерго", компанія також підписала меморандум з турецькою Ozaltin Holding про співпрацю щодо будівництва гідроелектростанції в Україні.

"У меморандумі визначені наміри компаній щодо співпраці у питаннях відновлення Каховської ГЕС та будівництва Канівської ГАЕС", - йдеться у повідомленні.

ÖZALTIN - багатопрофільний фінансово-промисловий холдинг, понад 60 років працює на турецькому та міжнародному ринках. Основна спеціалізація холдингу - будівництво гідроелектростанцій та управління ними, будівництво мостів, тунелів, автомагістралей та інших масштабних інфраструктурних об'єктів.

Нагадуємо:

Україна зробила перший крок для будівництва нової Каховської ГЕС та водосховища – компанія "Укргідроенерго" підписала меморандум про співпрацю щодо будівництва ГЕС з канадською компанією Aecon, яка є основним підрядником при будівництві ГЕС "Site C" на заході Канади.

Своєю чергою Кабмін схвалив проєкт з відбудови Каховської ГЕС з експериментальними термінами й хоче відбудувати ГЕС за два роки, попри те, що фахівці називають мінімальний термін для відбудови - 5-7 років.

Разом з тим, Каховську ГЕС можуть не відбудовувати, якщо вдасться розв'язати низку технічних питань, пов'язаних зі спустошенням Каховського водосховища.