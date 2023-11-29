Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка захопила землі вздовж Київської дамби

Співробітники ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрили та затримали керівників та учасників злочинної організації, які незаконно заволоділи 5 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС.

Про це повідомляють пресслужби ДБР та Нацполіції.

"До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

Вони діяли в інтересах декількох забудовників. Наразі вже оголошено 8 підозр, робота триває. П'ятеро осіб затримано", - йдеться у повідомленні.

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За словами Нацполіції, учасники злочинної організації незаконно заволоділи землями водного фонду на території лівобережної захисної греблі "Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС" (дамби).

"Кожен з учасників злочинної організації відповідав за свій напрям роботи: керування всіма діями членів угруповання, фінансова підтримка всіх злочинних процесів, підшукування осіб, на яких оформлювались земельні ділянки, комунікація з посадовими особами органів влади, виготовлення необхідної документації.

Так, у 2021 році понад 5 га земель водного фонду вздовж Київської дамби, між селами Хотянівка та Лебедівка, незаконно відчужили з держвласності та безоплатно передали у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва. Щоб замаскувати незаконність дій, фігуранти організували фіктивний процес продажу захоплених ділянок іншим підконтрольним особам. Угоди укладалися виключно на папері", - пояснили в Нацполіції.

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Загальна площа таких ділянок - понад 5 гектарів, їх оціночна вартість становить понад 15 млн грн.

За версією слідства, надалі на захоплених землях побудували декілька котеджних містечок.

"Щоб уникнути довготривалої та складної процедури отримання дозвільних документів на будівництво та введення будівель в експлуатацію, отримали технічні паспорти з фіктивними даними. Відповідно до документів, будинки звели господарським способом в 1991 році.

Такі маніпуляції давали можливість зареєструвати право власності на будівлю без отримання відповідних дозволів і погоджень в Державній інспекції архітектури та містобудування України", - заявили правоохоронці.

Реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок, додали в ДБР.

Зазначається, що 28 листопада затримали двох організаторів та трьох учасників злочинної організації в порядку статті 208 ККУ. Загалом вісьмом фігурантам кримінального провадження повідомили підозри.

Їхні дії кваліфіковано за статтями 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 190 (шахрайство в особливо великих розмірах), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), а дії службових осіб Держгеокадастру за ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) ККУ.

Учасниками злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Економічна правда