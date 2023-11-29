Преступная организация завладела землями на Киевской ГЭС в интересах застройщиков

Работники ГБР совместно с Национальной полицией разоблачили и задержали руководителей и участников преступной организации, которые завладели 5 гектарами земли Киевской ГЭС.

Об этом сообщают Государственное бюро расследований и Национальная полиция Украины.

На захваченных землях вдоль Киевской дамбы расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры.

В преступную организацию входило почти два десятка фигурантов. Среди них известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов.

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Указанные лица действовали в интересах нескольких застройщиков.

Так, в 2021 году более 5 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы, между селами Хотяновка и Лебедевка, незаконно отчуждали из государственной собственности и безвозмездно передали в частную собственность подконтрольным лицам якобы для ведения садоводства.

Чтобы замаскировать незаконность действий, фигуранты организовали фиктивный процесс продажи захваченных участков другим подконтрольным лицам. Сделки заключались исключительно на бумаге.

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В дальнейшем на захваченных землях построили несколько коттеджных городков. Чтобы избежать длительной и сложной процедуры получения разрешительных документов на строительство и ввод зданий в эксплуатацию, получили технические паспорта с фиктивными данными.

Согласно документам, дома возвели хозяйственным способом в 1991 году. Такие манипуляции давали возможность зарегистрировать право собственности на здание без получения соответствующих разрешений и согласований в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

Каждый из участников преступной организации отвечал за свое направление работы: управление всеми действиями членов группировки, финансовая поддержка всех преступных процессов, подыскивание лиц, на которых оформлялись земельные участки, коммуникация с должностными лицами органов власти, изготовление необходимой документации.

Сейчас уже объявлено 8 подозрений, работа продолжается. Пять человек задержаны.