Депутат рівненської облради незаконно збагатився на мільйони доларів – ДБР

Працівники ДБР виявили у депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України", незадекларовані статки на мільйони доларів.

Джерело: ДБР, співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: ДБР зазначає, що фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України".

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За даними джерела УП, йдеться про Віталія Суховича.

Дослівно ДБР: "Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад $4 млн у різній валюті".

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Більше деталей: Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Patek philippe.

Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних "обранцю".

Фігуранту повідомлено про підозру за статтею незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також до Національного агентства з питань запобігання корупції скерували лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім’ї.

Довідково: У 2018 році Сухович отримав нагороду від тодішнього міністра оборони Степана Полторака "За значний особистий внесок в організації та надання всебічної допомоги особовому складу частин та підрозділів ЗСУ та активну громадянську позицію".

Також був депутатом від партії БПП "Солідарність".

Раніше повідомлялось, що гендиректор держпідприємства "Ліси України" Юрій Болоховець анонсував масові звільнення - він заявив, що протягом року служба безпеки підприємства фіксувала порушення, а також збирала інформацію і проводила службові розслідування.

Українська правда