ВАКС арештував забудовника, якого підозрюють в спробі підкупу віцепрем’єра Кубракова

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Вищий антикорупційний суд на 2 місяці заарештував інвестора, якого підозрюють у підкупі керівництва Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужби НАБУ та ВАКС.

За даними НАБУ і САП, підозрюваний намагався підкупити міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Нібито він запропонував понад 5200 квадратів нерухомості у зведених його компаніями новобудовах столиці орієнтовною вартістю у 170 млн грн.

Інкримінована затриманому стаття передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Суд призначив альтернативу до перебування під вартою у вигляді внесення застави в сумі 100 мільйонів гривень, прокурор просив про заставу в 199,9 млн грн.

Центр протидії корупції вказує, що під варту було взято Сергія Копистиру, який є фактичним власником групи компаній "KSM-GROUP"

У разі внесення застави, Копистира має дотримуватися певних обов'язків, зокрема утриматися від спілкування зі свідками та іншою підозрюваною у справі, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

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Нагадуємо:

21 листопада за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру директорці держпідприємства та фактичному власнику приватного товариства-забудовника у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олексанлра Кубракова.

Держпідприємство, яке входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та приватний забудовник уклали низку договорів з метою будівництва на земельній ділянці, яка належить державі, житлових будинків. За нерозірвання цих угод підозрювані і хотіли підкупити віцепрем'єра.